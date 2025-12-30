Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Suceso

Herido con quemaduras un hombre de 81 años tras una explosión de gas en su domicilio en Valdeobispo

El accidente doméstico, que tuvo lugar sobre las 08:15 horas, movilizó a los servicios de emergencia, incluyendo un helicóptero y bomberos, tras la llamada al 112

Helicóptero del SES

Helicóptero del SES / Archivo

Pablo Parra

Cáceres

Un hombre de 81 años ha resultado herido de carácter 'menos grave' con quemaduras múltiples, tras una explosión de gas en un accidente doméstico ocurrido en la mañana de este martes en la localidad de Valdeobispo.

El suceso tuvo lugar sobre las 08.15 horas, y como consecuencia del mismo, el varón herido ha sido trasladado hasta el Hospital Universitario de Cáceres, según los datos aportados por el Centro 112 de Extremadura, que recibió una llamada telefónica para informar sobre lo ocurrido.

Tras dicha llamada, hasta el lugar de los hechos se trasladaron un helicóptero y una unidad medicalizada de emergencia del SES, medios del centro de salud de Plasencia Sur, una dotación de bomberos del Sepei, y una patrulla de la Guardia Civil.

TEMAS

