El Mochuelo de Cáritas Trujillo recauda 14.653 euros en su gala solidaria de 2025

El Mochuelo, la campaña benéfica impulsada por Cáritas Trujillo, que culminó este lunes 29 con una gala solidaria en el Teatro Gabriel y Galán de la ciudad, volvió a demostrar el lado más solidario de la sociedad trujillana.

El evento logró recaudar un total de 14.653 euros al cierre del evento, aunque es posible que aumente durante los próximos días con donaciones de última hora. Una cantidad que se destinará íntegramente a ayudar a las personas y familias que más lo necesitan en la localidad, reforzando así los programas de atención social que desarrolla Cáritas a lo largo del año.

El Mochuelo se ha consolidado como una de las iniciativas solidarias más emblemáticas de Trujillo, especialmente vinculada a estas fechas, gracias a la implicación de vecinos, colectivos, asociaciones, empresas y voluntarios que, edición tras edición, se suman a esta causa solidaria.

La campaña tiene su origen en un programa radiofónico solidario en el año 1996, al que posteriormente se han ido sumando distintas actividades y eventos culturales, hasta desembocar en esta gala final, que cada año reúne a numeroso público y se convierte en un punto de encuentro para la solidaridad trujillana.

La edición de este año, presentada por Carlos Murillo y a la que asistieron diferentes asociaciones y colectivos de la ciudad, contó con la actuación de grupos de baile, coros y un mago, entre otros, consiguiendo aglutinar durante esta cita solidaria de dos horas a un numeroso público en el patio de butacas del Gabriel y Galán.

Desde Cáritas Trujillo, Sofía de Tapia agradeció públicamente la colaboración de todos los participantes, así como los voluntarios, artistas, entidades colaboradoras y del público asistente, destacando que la respuesta de la ciudad vuelve a poner de manifiesto el compromiso social de Trujillo con quienes atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad.

Una vez más, El Mochuelo ha cumplido su objetivo: convertir la solidaridad en ayuda real, demostrando que la unión y la implicación colectiva siguen siendo una herramienta fundamental para construir una sociedad más justa y solidaria.