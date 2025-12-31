Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Extremadura comienza 2026 con aviso amarillo: Tajo y Alagón tendrá densas nieblas

El aviso se mantendrá activo desde las 00:00 hasta las 11:00 horas

La niebla cubre una carretera que atraviesa una dehesa.

La niebla cubre una carretera que atraviesa una dehesa. / EP

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

La zona cacereña del Tajo y Alagón permanecerá este jueves, 1 de enero, en aviso amarillo por densa niebla, según ha anunciado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, el mismo se mantendrá activo desde las 00:00 hasta las 11:00 horas del mismo jueves, tiempo durante el cual la visibilidad estará limitada a 200 metros por cuenta de este fenómeno meteorológico.

Recomendaciones

Ante situaciones como esta, el Centro 112 de Extremadura aconseja a la ciudadanía en general precaución en la carretera, dado que conducir con niebla requiere adaptarse a unas condiciones especialmente complicadas, por lo que se debe reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y seguir las marcas longitudinales de la carretera si no hay otra referencia.

Del mismo modo, se recomienda prestar mayor atención a los vehículos de dos ruedas y a peatones, así como llevar siempre un teléfono para poder comunicarse, en caso de emergencias, con el 112.

