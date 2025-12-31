Juan Manuel Mariscal abandona el Grupo Popular del Ayuntamiento de Trujillo y pasa a no adscrito

El concejal Juan Manuel Mariscal ha abandonado el Grupo Popular del Ayuntamiento de Trujillo y ha solicitado su paso al grupo de concejales no adscritos. Según ha podido confirmar este periódico, el edil registró la solicitud a última hora de la mañana de ayer, 30 de diciembre, en el Ayuntamiento de Trujillo.

Mariscal, que concurrió a las elecciones municipales bajo las siglas del Partido Popular, formaba parte del equipo de gobierno municipal y tuvo un papel activo en la corporación local durante el primer año de la legislatura hasta que renunció a sus delegaciones por discrepancias con la alcaldesa popular Inés Rubio. Su decisión supone un movimiento relevante en el equilibrio político del consistorio trujillano, ya que el PP pierde la mayoría absoluto que obtuvo en las elecciones de mayo de 2023 y abre un nuevo escenario en la segunda mitad de la legislatura, puesto que el partido pasa de tener siete a seis concejales en el Pleno.

Según fuentes consultadas por El Periódico de Extremadura, el concejal mantiene contactos desde hace meses con Somos Cáceres, formación que le habría ofrecido liderar una agrupación local en Trujillo y presentarse como candidato a la Alcaldía en las elecciones municipales de 2027.

No es la primera vez que Mariscal protagoniza una etapa de distanciamiento político. En anteriores informaciones publicadas por este medio, ya se había puesto de manifiesto su perfil independiente dentro del grupo popular, así como discrepancias internas en la forma de abordar determinadas cuestiones de la gestión municipal.

Por el momento, ni el Partido Popular local ni el propio edil han realizado declaraciones públicas tras el registro oficial de la solicitud. Desde el Ayuntamiento se confirma únicamente el trámite administrativo de su paso a no adscrito, a la espera de que se dé cuenta formal de la situación en el próximo pleno municipal.

La decisión de Juan Manuel Mariscal podría tener repercusiones en la estabilidad del gobierno local, debido a las informaciones que siguen en el aire sobre una posible moción de censura en el Ayuntamiento entre PSOE, Unidas por Trujillo y ahora, el voto del concejal no adscrito. Esta situación marca el inicio de una nueva etapa política en Trujillo, con la vista puesta ya en el horizonte electoral de 2027.