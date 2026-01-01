Cristina, ganadora de Operación Triunfo 2025, sobre ser pregonera de las fiestas de Hervás: "Mi sueño, ojalá me dejen"

"Mi sueño, la verdad, ojalá me dejen". Así ha respondido Cristina Sánchez, ganadora de Operación Triunfo 2025, a una story de Instagram en la que le preguntaban si iba a ser pregonera de las fiestas de Hervás. La triunfita de 19 años, que se alzó con la victoria el pasado 15 de diciembre tras una última votación muy ajustada entre ella y Olivia, guarda una conexión con Extremadura. Aunque es originaria de Sevilla, Cristina ha demostrado varias veces durante la emisión del formato 24 horas del programa su amor por la región, especialmente, por Hervás.

Y es que, la familia paterna de la joven es de este municipio cacereño, por lo que Cristina lo ha visitado en numerosas ocasiones y ha disfrutado de sus fiestas desde que era pequeña. De ahí que uno de sus objetivos al salir de la academia musical sea ser pregonera de estas, algo que dijo por primera vez a las pocas semanas de haber comenzado el concurso y ha vuelto a repetir recientemente a través de Instagram. "Quiero dar el chupinazo del año que viene, represento a la juventud del pueblo", expresó en septiembre dentro de la academia. En varias ocasiones, además, se la pudo ver con una camiseta en la que se leía "I love Hervás".

El Chupinazo de Hervás es el acto desde el ayuntamiento que da el pistoletazo de salida a las Fiestas Patronales en honor al Cristo de la Salud, usualmente con fuegos artificiales y música ante una multitud reunida en la Plaza Mayor. Se trata de una celebración llena de alegría, tradiciones y actividades culturales que caen cada año en septiembre (generalmente alrededor del 14-16 de septiembre) y convierten al municipio en un hervidero de gente.

Por el momento, se desconoce si Cristina cumplirá uno de sus sueños, pero el ayuntamiento de Hervás ya la felicitó cuando se proclamó ganadora de OT. "Su esfuerzo, talento y constancia a lo largo del concurso han sido reconocidos por el público y el jurado, convirtiéndola en un referente de superación y dedicación para jóvenes y mayores. Este éxito es el reflejo de muchas horas de trabajo, pasión por la música y una firme determinación por alcanzar sus sueños. Desde el Ayuntamiento de Hervás celebramos este importante hito en su trayectoria artística y le deseamos un futuro lleno de éxitos personales y profesionales, confiando en que su carrera continúe cosechando grandes logros. En nombre de toda la Corporación Municipal y del conjunto de vecinos y vecinas de Hervás, reiteramos nuestra más cordial enhorabuena", publicaron a través de Facebook.

Rumbo incierto

Cristina se encuentra ahora inmersa en formar su próximo proyecto, del que aún no se sabe nada. Por ganar OT, la joven se llevó de premio 100.000 euros en metálico más otros 9.000 euros por haber salido favorita del público en varias galas, con el que quiere "hacer un proyecto de calidad e invertirlo en hacer arte", aseguró en declaraciones a El Periódico de España. Además, tuvo la oportunidad de firmar un contrato discográfico, pero todavía no tiene claro el rumbo de su carrera. "Obviamente me encantaría aprovechar esta oportunidad tan grande, pero me encantaría seguir con la interpretación, que es con lo que empecé y que es de lo que más me gusta hacer. Me encantaría formarme en baile, hacer cine, tele... No sé exactamente lo que quiero hacer, pero sí que será algo artístico cien por cien", explicó.

Lo que sí está claro es que Cristina tiene por delante los 13 conciertos que forman parte de la gira de OT 2026. Los 16 concursantes que han participado en el programa se juntarán el próximo año para realizar una serie de conciertos por España. Concretamente, desde abril hasta septiembre, se desplazarán a Bilbao, A Coruña, Granada, Murcia, Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia, Santander, Fuengirola, Cádiz, Zaragoza y Sevilla.