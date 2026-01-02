Ceclavín se queda en shock ante la muerte de su vecino: un brasero de picón se maneja como causa

La localidad cacereña de Ceclavín se ha quedado consternada ante el fallecimiento de uno de sus vecinos durante la primera noche del año 2026. La casa de la víctima, situada en la calle Centena, fue el lugar donde se produjo la tragedia.

La comunidad de vecinos se despertó el 2 de enero con una sensación extraña, confusa y especialmente complicada de explicar. La razón fue la muerte de uno de los suyos, un vecino de 53 años. Además, una mujer de 86 años también tuvo que ser trasladada al Hospital de Coria. El monóxido de carbono fue la causa de este trágico incidente. Según informó el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura , la mujer fue atendida en el lugar por los servicios sanitarios y posteriormente trasladada al centro hospiltario para recibir evaluación y tratamiento.

Hasta el lugar se desplazaron profesionales del Punto de Atención Continuada (PAC) de Ceclavín, junto con una unidad medicalizada del Servicio Extremeño de Salud (SES) y efectivos de la Guardia Civil, quienes colaboraron en la atención de los afectados y en la gestión del suceso.

El brasero

Ahora las autoridades investigan las circunstancias que provocaron la intoxicación. Entretanto, el máximo representante del pueblo, que no es otro que su alcalde, Arturo González Macías, comentó en declaraciones a El Periódico Extremadura que "la intoxicación se produjo debido a un brasero de picón".

La gran mayoría de los vecinos no quiso realizar declaraciones debido a la sensación de incredulidad del momento. Muchos de ellos, se enteraron una vez que llegaron los medios de comunicación a cubrir el suceso. Sin embargo, uno de los vecinos sí quiso poner voz al sentimiento de pérdida que ha sufrido Ceclavín desde aquella la noche.

Este vecino del pueblo, Teodoro Delgado, calificó como peligroso el uso de los braseros de picón. "Hay que tener ventilación en la casa porque si el brasero de picón no lo usas bien puede ser mortal", señaló. Pese al suceso, el vecino también indicó que este aparato es muy común en este tipo de localidades. "Nosotros toda la vida lo hemos usado", expresó Delgado.

El testimonio de Delgado ejemplifica el sentimiento de vacío que presenta esta comunidad de vecinos. La muerte se llevó a uno de lo suyos, sin previo aviso, ni tiempo para lamentarse, y de manera abrupta y repentina.

Como siempre en este tipo de casos, la familia es la principal perjudicada. Los seres queridos de la víctima llenaron la calle de un silencio sepulcral. La sensación de tristeza y desolación inundó cada rincón del vecindario. El deseo de combatir ese duelo fue lo único que se percibía dentro de Ceclavín.

Este nuevo año comienza. Pero, sin duda, en Ceclavín tardarán mucho tiempo en olvidar este día.