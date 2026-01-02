Jaraicejo rinde homenaje a su panadería emblema que cierra tras más de 65 años de oficio

La localidad cacereña de Jaraicejo no solo ha despedido el 2025, sino que, con él, ha dicho adiós a uno de sus locales más emblemáticos: la panadería Hermanos Vaquero echa el cierre por jubilación, después de décadas siendo el horno del pueblo de 400 habitantes.

Así lo anunciaron en una nota compartida a todos sus clientes. «Nos resulta difícil explicar lo que ha significado dedicarnos a este oficio que comenzó hace más de 65 años», reza el texto compartido por la hija del matrimonio panadero formado por José y Mari.

«Esta panadería no solo ha sido un negocio: ha sido nuestra forma de vida, aquí se ha transmitido de padres a hijos los valores que han sostenido nuestra trabajo diario, el respeto por la materia prima, el compromiso firme de ofrecer un producto artesano y de calidad, valores sencillos pero profundos que nos enseñaron que un alimento de primera necesidad merece toda la dedicación y cariño posibles», continúa.

Imagen de la carta completa. / María J. Vaquero

Les ha llegado el momento de jubilarse y descansar, pero antes de hacerlo han querido dar las gracias. «Nos despedimos con el corazón lleno de gratitud. Gracias, por confiar en nuestro trabajo, por valorar la esencia de lo artesanal y por permitir que esta panadería haya sido ese punto de encuentro y un reflejo de lo que significa una empresa familiar: esfuerzo compartido, dedicación honesta y cercanía».

Pero se van satisfechos por haber cumplido su misión: «llevar a vuestras mesas un producto digno de la historia que lo respalda».

Agradecimiento público

Una gratitud bastante recíproca. Ante la noticia, decenas de usuarios en redes sociales quisieron agradecerles por su labor. «Los sábados sin cuñas de chocolate no serán igual, presumir del mejor pan del pueblo que hemos probado jamás, eso sí nos quedará para siempre!!!!», «Gracias a vosotros por el esfuerzo y dedicación. Por un lado será una gran pérdida para el pueblo, pero por otro os merecéis ese descanso» o «Ese pan ha viajado a Málaga infinidad de veces cada vez que mis padres regresaban de sus estancias en el pueblo, para nosotros el mejor pan del mundo» son solo unos pocos ejemplos de todos los mensajes de los clientes.

Horno de la panadería. / María J. Vaquero

De hecho, el día 31 se organizó en la puerta de la panadería una quedada para aplaudirles y darles las gracias, no solo a través de mensajes, sino de forma física y cercana.

Jaraicejo no solo ha perdido un pan y unos dulces deliciosos, sino todo un emblema del pueblo.