Valdefuentes bate récord de participación en la San Silvestre: casi el 90% de su población corrió

Valdefuentes está orgullosa y de celebración, pues el pueblo se vuelca cada vez más en sus proyectos solidarios.

El pasado miércoles 31, se celebró la carrera de San Silvestre. En su XII edición, la San Silvestre 'Villa del Esgrafiado' que se organiza a beneficio de la Asociación Alzhei Comarca de Montánchez, logró su récord de participación, con 1.002 corredores. Podría parecer poco en otra ciudad, pero hay que tener en cuenta que esta cifra supone casi el 90% de la población empadronada. La cifra aumentó en 50 corredores más.

Imagen de la salida de la carrera. / Cedida

Gracias a esta participación, siendo la inscripción 5 euros, se ha recaudado 5.010 euros que se destinarán a la asociación para que organice actividades encaminadas a atender y mejorar la vida de las personas que padecen esta enfermedad o para la compra de dispositivos indicadores para la localización de dichas persona.

Regalos

El de la participación no fue el único récord logrado aquel día. También se batió el del número de regalos donados para el sorteo posterior a la carrera, con 98 totales (cuatro más) entre los que se encuentran cuadros realizados en forja artística, cestas de navidad, bicicleta, patinete eléctrico, jamones, paletas, embutidos, relojes, paseos en avioneta, quesos, azaleas, etc.

De esos premios, cinco no se entregaron a sorteo, sino deliveradamente. Tres fueron para los mejores disfraces, y los otros dos se repartieron según la edad: uno para la persona más mayor, una usuaria de la Residencia Asistida de Valdefuentes de 100 años que, además, en homenaje a su actitud y su ejemplo dio el pistoletazo de salida; y otro para el más pequeño, con solo 2 meses.

Imagen de las ganadoras de la carrera. / Cedida

«Sin duda vivimos y disfrutamos de una auténtica muestra de solidaridad y generosidad el pasado 31 de diciembre en nuestra localidad, de la que nos sentimos especialmente orgullosos todos los valdefuenteños, pues que en un municipio de algo más de 1.100 habitantes hemos conseguido que participen casi un 90% del total del padrón, convirtiéndose en la segunda San Silvestre, tras la de Cáceres, de mayor participación en nuestra provincia», finaliza el comunicado firmado por el alcalde de la localidad, Álvaro Arias.

Valdefuentes está de celebración, no solo por la Navidad, sino por el orgullo de ser un pueblo pequeño de tamaño pero grande en solidaridad.