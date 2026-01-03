Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

José Antonio Ramos Rubio, cronista de Trujillo, presenta su nuevo libro 'Ecos del agua eterna: entre el Tajo y el Alagón'

La obra propone un viaje poético y contemplativo siguiendo el curso de los ríos Tajo y Alagón, donde paisaje, memoria y vida se funden en un homenaje a la Extremadura fluvial

José Antonio Ramos Rubio, cronista oficial de Trujillo.

José Antonio Ramos Rubio, cronista oficial de Trujillo. / El Periódico Extremadura

Alejandro Cancho

Alejandro Cancho

Trujillo

El investigador y Cronista Oficial de Trujillo, José Antonio Ramos Rubio, ha presentado el pasado 31 de diciembre su nuevo libro 'Ecos del agua eterna: entre el Tajo y el Alagón', una obra de carácter poético y contemplativo que propone un viaje literario siguiendo el curso de dos de los grandes ríos de Extremadura.

El libro nace como un recorrido pausado por el Alagón y el Tajo, ríos que no solo modelan el paisaje, sino también la memoria colectiva y la vida cotidiana de quienes habitan sus orillas. A través de sus páginas, el autor invita al lector a avanzar al ritmo del agua, dejando que los versos se acomoden al murmullo del cauce y a la luz cambiante de cada recodo.

Durante el trayecto descrito en la obra, el paisaje cobra un papel protagonista, con laderas cubiertas de encinas, jaras y alcornoques, y con la presencia constante de la fauna que sobrevuela el río, como cigüeñas, milanos y garzas. Un entorno natural que se convierte en una llamada a la pausa, a la escucha y a la observación de aquello que a menudo pasa desapercibido.

Al abrigo del río

El recorrido literario se detiene también en distintas localidades que han crecido al abrigo del río y que mantienen una relación histórica y cultural con él. Entre ellas se encuentran Ceclavín, Alcántara, Mirabel, Garrovillas de Alconétar, Mata de Alcántara, Serradilla y Zarza la Mayor. Pueblos que, desde las riberas del Alagón hasta el imponente Tajo, aportan su historia, su voz y su huella a este itinerario poético.

Ecos del agua eterna: entre el Tajo y el Alagón se presenta así como una travesía serena y reflexiva, una contemplación del agua que fluye, de la vida que brota en cada margen y del vuelo que acompaña al río en su camino. Un homenaje a dos cursos de agua que, al avanzar, enseñan también a mirar de nuevo el territorio y su memoria.

