Trujillo: el desfile de Reyes Magos partirá del Mercado Regional y finalizará en la Plaza Mayor el 5 de enero

El Ayuntamiento de Trujillo y las asociaciones locales ultiman los detalles de la cabalgata de Reyes Magos, que recorrerá la ciudad el próximo 5 de enero. La comitiva real estará integrada por seis agrupaciones, que darán forma a un desfile variado y lleno de color.

Entre las carrozas participantes se encuentra la del Colegio María Paz de Orellana, que presentará la temática Mil y una noches y acompañará a uno de los Reyes de Oriente. También formará parte del desfile el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, con la carroza titulada El Arca de Noé.

Belén volverá a tener una presencia destacada en esta cita navideña. Su comisión de fiestas participará con la carroza Pitufos y sus pitufines, mientras que la Asociación Juvenil se encargará de decorar uno de los tronos reales bajo la temática Navidad con Pitufina.

A estas propuestas se suman este año los voluntarios de los cabezudos, que sacarán a la calle dos carrozas: una inspirada en La casa del dragón y otra destinada a portar al rey Baltasar. Además, la asociación El entierro de la sardina participará con la carroza El Ratoncito Pérez. El desfile se completará con dos vehículos todoterreno cargados de juguetes, gracias a la colaboración de los trujillanos Carlos Suero y Javier Ruiz. También participarán jinetes locales pertenecientes a la asociación TRUJACA (Trujillo a caballo) que se unirán a la escolta de caballería de los Magos de Oriente.

Las agrupaciones ya han comenzado a preparar sus carrozas, pero se darán cita la mañana del día 5 en el Mercado Regional para los detalles finales. Este lugar será punto desde el que partirá la cabalgata. El recorrido será el habitual de años anteriores y concluirá en la Plaza Mayor, donde tendrá lugar la tradicional adoración al Niño Jesús en el portal de Belén.

Si se cumplen las previsiones, los Reyes Melchor, Gaspar y Baltasar recibirán posteriormente a los más pequeños en la Iglesia de San Martín, en su tradicional encuentro organizado por la Hermandad Virgen de la Victoria, poniendo así el broche final a una de las citas más esperadas de la Navidad trujillana.

Huertas de Ánimas y Belén, también contarán la noche del 5 de enero con la visita de los Reyes Magos por sus calles.

Recorrido

Mercado Regional, Avenida Miajadas, Calle Encarnación, Calle Merced, Plaza del Campillo, Calle San Antonio, Calle San Miguel, Calle Clodoaldo Naranjo, Calle Hernando Pizarro y Plaza Mayor.