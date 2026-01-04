Suceso
Evacúan a una mujer de 82 años tras el derrumbe de una pared interior en su vivienda de Cañaveral
Los bomberos declararon la inestabilidad de la vivienda tras el derrumbe de una pared, por lo que se procedió al precinto del inmueble
Cáceres
Una mujer de 82 años ha sido evacuada de su vivienda en Cañaveral después de que se derrumbara una pared interior de esta. El suceso tuvo lugar en la madrugada de este domingo, cuando sobre las 6.35 horas la Guardia Civil recibió un aviso.
Los agentes se personaron en la vivienda y evacuaron a la mujer, en perfectas condiciones pese a estar dentro en el momento del suceso, y ya a cargo de su familia.
Se trata de una vivienda antigua y, tras una exploración de los bomberos que también acudieron al lugar, se ha declarado la inestabilidad de esta y se ha procedido a su precinto.
