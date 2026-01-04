Raquel Iglesias visita Trujillo y anuncia que Juan Manuel Mariscal liderará Somos Cáceres: “Aquí cabe todo el que quiera trabajar por la ciudad”

La presidenta de Somos Cáceres, Raquel Iglesias, ha visitado Trujillo para presentar oficialmente a Juan Manuel Mariscal como nuevo líder del partido en la ciudad y responsable del proyecto político de la formación en la comarca.

El anuncio se ha realizado durante una rueda de prensa celebrada en la Plaza Mayor de Trujillo, donde Mariscal ha confirmado que el 30 de diciembre registró en el Ayuntamiento de Trujillo su paso al grupo no adscrito, formalizando así su salida del Grupo Municipal Popular.

El edil ha explicado que esta decisión llega tras “las desavenencias y desencuentros” mantenidos en los últimos meses con la alcaldesa, que ya le llevaron a dejar sus delegaciones municipales. Mariscal ha señalado que su incorporación a Somos Cáceres responde a un proyecto “municipalista y de centro liberal”, centrado —según ha dicho— en “los problemas reales de la gente: las calles, el alumbrado, los baches, el cementerio o la plaza de abastos”.

Trujillo. / E. P.

Por su parte, Raquel Iglesias ha mostrado su satisfacción por la creación del comité local de Somos Cáceres en Trujillo, que estará encabezado por Juan Manuel Mariscal. La presidenta ha destacado la trayectoria del concejal tras las últimas elecciones municipales y ha subrayado que “ha sabido mantenerse firme y comprometido con Trujillo, incluso cuando muchos habrían tirado la toalla”.

Iglesias ha asegurado que la formación llega a Trujillo “para sumar y alejarse de los conflictos”, apelando a un proyecto centrado en el amor por la ciudad. En su intervención, también ha lamentado la “decadencia” que, a su juicio, observa en Trujillo cada vez que la visita, defendiendo la necesidad de “revertir la situación y poner soluciones”.

Durante el acto, Juan Manuel Mariscal ha avanzado que el proyecto está despertando especial interés entre los jóvenes, algunos de los cuales ya han mostrado su intención de integrarse en la futura candidatura municipal de Somos Cáceres para las próximas elecciones. “Aquí cabe todo el que quiera trabajar por Trujillo”, ha afirmado.

Concurrir a las elecciones

Asimismo, Mariscal ha anunciado que asumirá un papel de coordinación comarcal en el área Trujillo-Miajadas y ha confirmado que Somos Cáceres trabaja también con la vista puesta en concurrir a las próximas elecciones a la Asamblea de Extremadura.

La presidenta de Somos Cáceres ha finalizado su intervención un llamamiento tanto a jóvenes como a mayores —a los que ha definido como población vulnerable— y a los vecinos de la comarca para que se sumen al proyecto político que ahora inicia su andadura en Trujillo.