Rubén Camacho Fernández asume el cargo de Cronista Oficial de El Puerto de Santa Cruz

El Puerto de Santa Cruz celebró la víspera de Nochebuena, el acto oficial de toma de posesión de Rubén Camacho Fernández, quien asume el cargo honorífico de Cronista Oficial tras el fallecimiento, el pasado verano, del anterior cronista, Francisco Cillán.

El acto se desarrolló en un ambiente de solemnidad y emoción y contó con la presencia del alcalde, Antonio Ruiz Gómez, así como de miembros de la Corporación Municipal, familiares, amigos y numerosos vecinos que quisieron acompañar al nuevo cronista en una jornada especialmente significativa para la vida cultural local.

La sesión comenzó con la lectura, por parte del secretario municipal, del acta del pleno en el que se aprobó el nombramiento. A continuación, Rubén Camacho Fernández realizó el juramento ante la Constitución, quedando oficialmente investido como Cronista Oficial del municipio.

Durante su intervención, el alcalde subrayó la relevancia de la figura del cronista como garante de la memoria colectiva, destacando su papel en la investigación, conservación y divulgación de la historia, tradiciones y costumbres locales.

Desde Valdetorres

El acto contó también con Valentín Casco Fernández, Cronista Oficial de la Valdetorres, quien asistió en representación de la Real Asociación Española de Cronistas Oficiales y de la Asociación de Cronistas Oficiales de Extremadura. Casco Fernández tuvo palabras de recuerdo para el cronista fallecido y puso en valor la labor investigadora desarrollada por Rubén Camacho a lo largo de los años.

El nuevo Cronista Oficial cerró el acto agradeciendo la confianza depositada en su persona y expresando su firme compromiso de continuar trabajando por la preservación y difusión del legado histórico y cultural de la localidad.