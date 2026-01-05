La Cabalgata de Reyes de Trujillo llena de ilusión y color las calles pese a las bajas temperaturas

La ciudad de Trujillo ha vivido esta noche una de sus citas más esperadas de la Navidad con la celebración de la Cabalgata de Reyes Magos, que volvió a congregar a numerosos vecinos y familias, a pesar de que los termómetros marcaron en torno a 3 grados de temperatura.

El desfile ha secomenzado a las 19:00 horas desde el Mercado Regional de Ganados, punto de partida de una comitiva real integrada por seis agrupaciones, que dieron forma a un recorrido variado y lleno de color. Desde allí, la Cabalgata recorrió el itinerario habitual de años anteriores hasta llegar a la Plaza Mayor.

Entre las carrozas participantes se encontraba la del Colegio María Paz de Orellana, que presentó la temática Mil y una noches y acompañó a uno de los Reyes de Oriente. También formó parte del desfile el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, con la carroza titulada El Arca de Noé.

La pedanía de Belén volvió a tener una presencia destacada en esta cita navideña. Su comisión de fiestas participó con la carroza Pitufos y sus pitufines, mientras que la Asociación Juvenil decoró uno de los tronos reales bajo la temática Navidad con Pitufina.

A estas propuestas se sumaron este año los voluntarios de los cabezudos, que sacaron a la calle dos carrozas: una inspirada en La casa del dragón y otra destinada a portar al rey Baltasar. Además, la asociación El entierro de la sardina participó con la carroza El Ratoncito Pérez.

El desfile se completó con dos vehículos todoterreno cargados de juguetes, gracias a la colaboración de los trujillanos Carlos Suero y Javier Ruiz. También participaron jinetes locales pertenecientes a la asociación TRUJACA (Trujillo a caballo), que se unieron a la escolta de caballería de los Magos de Oriente y los bomberos del SEPEI que han participado con un retén y un camión.

A su llegada a la Plaza Mayor, Sus Majestades fueron recibidos por la concejala de Festejos, Rosario Melo, y la alcaldesa de Trujillo, Inés Rubio, quien les entregó las llaves de la ciudad. Posteriormente, los magos de Oriente han adorado con la tradicional ofrenda de oro, incienso y mirra, al Niño Jesús en el portal del Belén.

Tras este acto, los Reyes Magos dirigieron unas palabras a los asistentes, recordando la travesía realizada hasta llegar a la ciudad y expresando su deseo de llevar felicidad e ilusión a todos los niños y niñas de Trujillo.

La Cabalgata concluyó en el interior de la Iglesia de San Martín de Tours, donde Melchor, Gaspar y Baltasar recibieron a los más pequeños en su tradicional encuentro organizado por la Hermandad de la Virgen de la Victoria, durante el cual se repartieron bolsas de chucherías, poniendo así el broche final a una de las citas más esperadas de la Navidad trujillana.