La Policía Local de Trujillo se queda sin vehículo patrulla tras una avería

La Policía Local de Trujillo se encuentra actualmente sin vehículo patrulla operativo tras una avería sufrida el pasado 31 de diciembre. El incidente se produjo por la mañana, una vez finalizada la escolta de la carroza de Navidad, una actividad infantil que concluyó en la Plaza Mayor, momento en el que el coche policial dejó de arrancar.

Según ha podido conocer este periódico, el vehículo quedó inmovilizado desde el mediodía del día 31 y no fue retirado por la grúa hasta las 12:00 horas del día 2 de enero, permaneciendo durante cerca de dos días averiado en plena Plaza Mayor.

A esta situación se suma que la motocicleta con la que cuenta el cuerpo de agentes también se encuentra fuera de servicio, al carecer de ITV en vigor. De este modo, en estos momentos la Policía Local carece de cualquier vehículo operativo para cubrir incidencias o emergencias en la ciudad.

Además, durante esos días circularon imágenes por las RRSS del coche averiado con un vaso de refresco de naranja colocado sobre el techo, a modo de baliza V16 improvisada, ante la ausencia de este dispositivo de señalización en el momento de la avería.

Por el momento, se desconoce si el Ayuntamiento de Trujillo asignará algún vehículo alternativo a los agentes para cubrir el dispositivo de seguridad previsto con motivo de la Cabalgata de Reyes, que se celebra esta tarde en la ciudad, o de lo contrario los agentes irán a pie.