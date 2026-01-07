Un vecino de Villanueva de la Vera gana más de 4 millones en la Bonoloto

Si el sorteo extraordinario de la Lotería del Niño solo dejó 1,2 millones en Extremadura, el sorteo de la Bonoloto celebrado en la noche del día de Reyes Magos convirtió en millonario a un vecino de la localidad cacereña de Villanueva de la Vera y único acertante en España.

Según informa Lotería del Estado, el boleto sellado en la administración de loterías número 1 de la población cacereña, situada en la avenida de la Vera, 20, se ha alzado con el premio de primera categoría (6 aciertos), que supone un premio de 4.171.754 euros.

Por otro lado, también hay un solo acertante de segunda categoría (5 aciertos + complementario) hay boleto acertante, validado en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), premiado con 130.185 euros.

La combinación ganadora es 42 24 03 23 10 08. Complementario: 33 y reintegro: 3.