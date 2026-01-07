Un vecino de Villanueva de la Vera gana más de 4 millones en la Bonoloto
El boleto se selló en la administración número 1 de la localidad cacereña
Si el sorteo extraordinario de la Lotería del Niño solo dejó 1,2 millones en Extremadura, el sorteo de la Bonoloto celebrado en la noche del día de Reyes Magos convirtió en millonario a un vecino de la localidad cacereña de Villanueva de la Vera y único acertante en España.
Según informa Lotería del Estado, el boleto sellado en la administración de loterías número 1 de la población cacereña, situada en la avenida de la Vera, 20, se ha alzado con el premio de primera categoría (6 aciertos), que supone un premio de 4.171.754 euros.
Por otro lado, también hay un solo acertante de segunda categoría (5 aciertos + complementario) hay boleto acertante, validado en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), premiado con 130.185 euros.
La combinación ganadora es 42 24 03 23 10 08. Complementario: 33 y reintegro: 3.
- Ceclavín se queda en shock ante la muerte de su vecino: un brasero de picón se maneja como causa
- Fernando López Rodríguez, catedrático de la UEx: 'Extremadura produce perfectamente la energía de Madrid y, ¿qué recibimos por ello? Nada
- La suerte reparte 300.000 euros en Trujillo y Huertas de Ánimas con un tercer premio de Lotería
- Un hombre de 64 años, herido de un disparo durante una cacería en Casas de Millán
- La Vera a través del tiempo: más de 200 fotografías de época pasan a formar parte del patrimonio documental de Cáceres
- El Belén más alto de Extremadura
- Los Escobazos iluminan la devoción de La Vera: 12.000 personas dan calor a la noche de Jarandilla
- Juan Manuel Mariscal abandona el Grupo Popular del Ayuntamiento de Trujillo y pasa a no adscrito