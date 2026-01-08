Golpe a los traficantes de droga de La Vera: registros en viviendas, tres detenidos, armas incautadas y miles de euros intervenidos

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal presuntamente dedicado al tráfico de drogas en la comarca de La Vera, una operación que se ha saldado con la detención de tres personas y con la intervención de una importante cantidad de sustancias estupefacientes, dinero en efectivo y armas. La actuación, desarrollada en el marco de la denominada operación Kerem, ha permitido sacar de circulación cocaína, MDMA y marihuana, además de diversos utensilios vinculados a la preparación y venta de droga.

Detenidos

Según ha informado la Comandancia de Cáceres, los detenidos son una mujer y dos hombres, de entre 21 y 45 años, a quienes se les atribuyen supuestos delitos contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas, y pertenencia a grupo criminal. La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión provisional de los tres arrestados tras su puesta a disposición judicial.

Investigaciones

Las investigaciones han sido desarrolladas por agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Cáceres, junto a efectivos de la Compañía de Navalmoral de la Mata, a través del Equipo de Policía Judicial y del Equipo ROCA de esta localidad. Las diligencias se iniciaron tras tener conocimiento de la posible existencia de un grupo organizado que estaría operando en distintos municipios de la provincia, principalmente en la comarca de La Vera.

Guardia Civil

De acuerdo con la información facilitada por la Guardia Civil, el grupo desarticulado facilitaba a los consumidores el acceso a distintos tipos de drogas consideradas gravemente perjudiciales para la salud. Para ello, los integrantes utilizaban varios inmuebles que, presuntamente, servían tanto para la preparación como para el almacenamiento de las sustancias, adoptando además medidas de seguridad para dificultar la acción policial o posibles asaltos de bandas rivales.

Registros

En el marco de la investigación, el pasado 29 de diciembre de 2025 se llevaron a cabo dos entradas y registros en inmuebles de la comarca, autorizadas por la autoridad judicial. En dichas actuaciones se aprehendieron alrededor de 540 gramos de cocaína, 80 dosis de MDMA y 14 gramos de marihuana, así como cerca de 22.000 euros en billetes de diverso valor. También se intervinieron teléfonos móviles, dispositivos de almacenamiento de información y documentación relacionada con la actividad investigada.

Pistolas

Durante los registros, los agentes incautaron además dos pistolas detonadoras, munición de diferentes calibres, machetes y otras armas blancas, material que refuerza, según la Guardia Civil, el carácter organizado del grupo y las medidas de autoprotección que empleaban sus miembros.

Prisión provisional

Tras concluir las diligencias policiales, los detenidos fueron puestos a disposición del Tribunal de Instancia, Sección Civil y de Instrucción número 5 de Plasencia, así como de la Fiscalía Provincial de Cáceres, que acordaron su ingreso en prisión provisional mientras continúan las actuaciones judiciales.