Piornal refuerza la seguridad para el Jarramplas 2026 con un amplio dispositivo policial y sanitario

El municipio de Piornal ha acogido este martes la celebración de la Junta Local de Seguridad para coordinar el dispositivo especial que se desplegará con motivo de la fiesta del Jarramplas 2026, que tendrá lugar los días 19 y 20 de enero. La reunión ha contado con la participación del subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García Muñoz, y del alcalde de la localidad, Javier Prieto, además de representantes de los cuerpos y servicios implicados.

El subdelegado ha subrayado la importancia de celebrar este tipo de encuentros incluso tratándose de una fiesta “muy consolidada”, con el objetivo de perfilar los últimos detalles y garantizar la seguridad de todos los asistentes. En este sentido, ha anunciado que el dispositivo contará con la presencia de varias patrullas de la Guardia Civil durante todo el fin de semana, con un refuerzo especial previsto para el lunes y el martes, días centrales de la celebración.

Ángel García Collado

USECIC

Asimismo, se desplegará la USECIC para posibles actuaciones de orden público, se establecerán controles de tráfico a lo largo de todo el fin de semana —con especial atención los días 19 y 20— y se contará con la colaboración de Protección Civil y servicios sanitarios, apoyados por Cruz Roja. Un conjunto de medidas que, según García Muñoz, permitirá que la fiesta se desarrolle “con total seguridad”.

Por su parte, el alcalde de Piornal ha señalado que, aunque este año la celebración coincide con días laborables y podría registrarse una ligera reducción de asistentes, se espera un notable incremento de público especialmente el lunes, al coincidir con el fin de semana. Prieto ha destacado además el ambiente de ilusión con el que se viven los días previos, impulsado principalmente por los mayordomos, responsables de la organización tradicional de la fiesta.

Galería | Así fue el día grande de San Sebastián en Piornal con Jarramplas / Toni Gudiel

Con este dispositivo, las administraciones implicadas confían en que el Jarramplas 2026 vuelva a desarrollarse con normalidad, manteniendo la esencia de una de las celebraciones más singulares y arraigadas del norte de Extremadura que cuenta con la distinción de Interés Turístico Regional.