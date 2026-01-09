Somos Cáceres propone un Pacto Local por la Industria para impulsar el desarrollo económico de Trujillo

El nuevo grupo político Somos Cáceres ha propuesto al gobierno municipal del Partido Popular la puesta en marcha de un Pacto Local por la Industria con el objetivo de abrir nuevas oportunidades de desarrollo económico en Trujillo.

El presidente comarcal de la formación, Juan Manuel Mariscal, ha defendido que este acuerdo permitiría “abrir un nuevo campo de posibilidades para la localidad”, fomentando la colaboración entre administraciones públicas y el sector privado para acompañar a las empresas locales y ayudarles a salir reforzadas del actual contexto de crisis.

Desde Somos Cáceres señalan que la iniciativa pretende activar una nueva estrategia industrial que permita a Trujillo beneficiarse de los fondos europeos, para lo cual consideran imprescindible el adecentamiento y la mejora de los polígonos industriales existentes, así como la creación de nuevo suelo industrial que facilite la llegada de nuevas empresas.

La formación subraya que el objetivo del pacto es lograr una administración más ágil y práctica, capaz de fortalecer las cadenas de valor industrial ya presentes en el municipio y de generar un entorno atractivo para futuras implantaciones empresariales.

En este contexto, Mariscal ha criticado al actual gobierno municipal del Partido Popular por, a su juicio, no apoyar ni potenciar el sector industrial de la ciudad, denunciando la falta de iniciativas y proyectos en este ámbito. Desde Somos Cáceres consideran que la gestión del Ejecutivo local se caracteriza por el “caos, la desorganización y la ausencia de impulso político”, lo que, aseguran, frena el desarrollo socioeconómico de Trujillo.