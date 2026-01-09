Una exposición recorre en Cáceres las huellas de la represión franquista en Extremadura

El Complejo Cultural San Francisco de Cáceres ha acogido desde este lunes la exposición 'Tras las huellas de la Memoria Histórica de Extremadura', una muestra impulsada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (Armhex) con la colaboración de la Diputación de Cáceres, a través de su Servicio de Memoria Histórica y Democrática.

Exposición anunciada. / E. P.

La exposición ha planteado un recorrido por la represión franquista y por el largo proceso de recuperación de la memoria de quienes fueron perseguidos durante la Guerra Civil y la dictadura, con especial atención a las víctimas y a sus familias. El itinerario propone un viaje por algunos de los episodios más duros de la historia reciente de Extremadura, desde el golpe de Estado contra la II República hasta la pervivencia del franquismo en la actualidad.

El punto de partida del recorrido es una imagen de la excavación de la fosa de Pozuelo de Zarzón, donde fueron hallados los cuerpos de varios guerrilleros, una fotografía que sirve como símbolo del trabajo de exhumación y dignificación de las víctimas desarrollado en las últimas décadas. A partir de ahí, la muestra aborda cuestiones como la matanza de Badajoz, la justicia militar durante la dictadura, la represión ejercida contra las mujeres, la guerrilla antifranquista, los campos de trabajo o el genocidio franquista.

Uno de los ejes centrales de la exposición es precisamente la memoria de las mujeres, a través de la recopilación y difusión de testimonios que durante décadas permanecieron silenciados. Fotografías, documentos, textos, crónicas y titulares permiten al visitante acercarse a historias personales que el régimen trató de borrar de la memoria colectiva.

El recorrido se detiene también en el papel del asociacionismo y del voluntariado tras la muerte del dictador, en la apertura de fosas comunes, en los campos de trabajo vinculados a la Memoria Histórica y en la importancia de poner nombre y apellidos a las víctimas. La parte final de la exposición invita a la reflexión sobre cuestiones actuales como la presencia de la Memoria Histórica en el currículo escolar o la comparación entre la Ley de Memoria Histórica y Democrática y la Ley de Concordia en Extremadura.

La muestra podrá visitarse en el Complejo Cultural San Francisco hasta el próximo 26 de enero y, posteriormente, iniciará un recorrido por la provincia a través de casas de cultura, institutos y otras entidades que soliciten su instalación, dentro de un proyecto que contempla una importante vertiente educativa y divulgativa.