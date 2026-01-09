La Fundación Obra Pía de los Pizarro reparte más de 90.000 euros en ayudas en 2025

La Fundación Obra Pía de los Pizarro ha cerrado el ejercicio de 2025 con el reparto de más de 90.000 euros en ayudas destinadas a entidades sociales, culturales y de cooperación internacional, una cifra ligeramente superior a la del año anterior. El importe final varía cada ejercicio en función de los proyectos presentados y de las necesidades detectadas.

En el ámbito social, la residencia Santa Isabel ha recibido 4.000 euros para la sustitución del depósito de gasoil de la calefacción, mientras que Cáritas Trujillo ha contado con la misma cantidad para su programa de atención a familias y reparto de alimentos. La Asociación Plataforma Sin Barreras ha sido beneficiaria con 900 euros para su proyecto de turismo inclusivo, y Aspace Cáceres ha recibido 4.000 euros para el mantenimiento de su centro en Trujillo. A estas ayudas se suma la Fundación Grandes Amigos, con una aportación de 800 euros para sus actividades con personas mayores.

La promoción cultural también forma parte de estas colaboraciones. La Asociación Coloquios Históricos de Extremadura ha contado con 2.500 euros, y las parroquias de la ciudad han recibido 5.000 euros destinados a mejoras en las iglesias. Asimismo, la Junta de Cofradías ha sido incluida con una ayuda de 525 euros para el impulso de la Semana Santa.

El programa de cooperación internacional ha vuelto a centrar parte de las ayudas, especialmente en proyectos desarrollados en Perú. La Plataforma 0,7% de Huertas de Ánimas ha recibido 1.400 euros para continuar su labor en Huancavelica. Compromisos ha contado con 4.000 euros para su programa de becas de estudios, mientras que Extremayuda ha recibido 4.000 euros para el proyecto ‘Sonidos en la arena’ y 2.000 euros para su programa de becas salario.

La fundación mantiene además su apoyo a iniciativas vinculadas a la cultura y la historia hispánica de Perú y al arte iberoamericano contemporáneo.