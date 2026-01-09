Guadalupe vivirá un nuevo Año Jubilar desde el 30 de agosto de 2026

Guadalupe vivirá un nuevo Año Jubilar a partir del próximo 30 de agosto de 2026, una fecha que coincidirá con el inicio de la novena a la Virgen de Guadalupe, Patrona de Extremadura. El Año Jubilar Guadalupense se prolongará hasta el 8 de septiembre de 2027, según ha informado el Arzobispado de Mérida-Badajoz.

Este acontecimiento religioso se celebra cada vez que la festividad litúrgica de la Virgen de Guadalupe, el 6 de septiembre, cae en domingo, una circunstancia que se dará en 2026 y que permitirá a los fieles obtener las indulgencias propias del Año Santo.

Con motivo de esta próxima celebración, los tres obispos de la Provincia Eclesiástica de Mérida-Badajoz se han reunido este pasado jueves en un encuentro convocado por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, y en el que también ha participado el Padre Guardián del Monasterio de Guadalupe.

La Virgen de Guadalupe. / JAVIER CINTAS

En la reunión han estado presentes el obispo de Coria-Cáceres, Jesús Pulido; el de Plasencia, Ernesto Brotons, y el arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo, con el objetivo de dar los primeros pasos concretos para la preparación del Año Jubilar.

Entre los acuerdos alcanzados, se ha decidido la creación de una comisión interdiocesana que estará presidida por el Padre Guardián de Guadalupe y que contará con un representante de cada una de las diócesis implicadas. Esta comisión será la encargada de coordinar la organización y el desarrollo del Año Santo.

Asimismo, los obispos han acordado la publicación de una carta pastoral conjunta y han señalado su intención de potenciar al máximo el alcance del Año Jubilar. También se está estudiando la puesta en marcha de una obra social vinculada a la celebración y se trabajará especialmente la dimensión pastoral y evangelizadora de este acontecimiento religioso.