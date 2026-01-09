Turismo provincial
'Hola, Invierno' arranca en Collado de la Vera siguiendo sus senderos y su historia
El programa de la Diputación de Cáceres ha iniciado su nueva edición con una ruta de senderismo de nivel bajo para descubrir el patrimonio natural y cultural de la comarca verata
El programa 'Hola, Invierno', impulsado por la Diputación de Cáceres, ha arrancado este fin de semana en Collado de la Vera con una ruta que ha combinado naturaleza, paisaje e historia, dando así el pistoletazo de salida a una iniciativa que se desarrollará hasta el próximo mes de marzo por distintos municipios y comarcas de la provincia.
La primera actividad, titulada “Senderos e historia de Collado”, se ha celebrado este sábado 10 de enero y ha consistido en una ruta de senderismo de nivel bajo, con un recorrido de entre seis y nueve kilómetros por los alrededores de la localidad verata. El itinerario ha estado diseñado para todos los públicos y ha permitido disfrutar del paisaje y de la riqueza natural de la zona.
Acompañados por guías especializados, los participantes han recorrido entornos de gran valor ecológico y paisajístico, pasando por algunos de los enclaves más representativos del término municipal. Si la climatología lo ha permitido, parte del trayecto se ha desarrollado junto a la garganta de Pedro Chate, con la posibilidad de visitar el punto donde confluye con la garganta Jaranda, un paraje de especial belleza natural.
El programa 'Hola, Invierno' ha planteado una oferta variada de actividades gratuitas, dirigidas a públicos de todas las edades, con el objetivo de poner en valor los recursos turísticos, naturales y culturales de la provincia durante la temporada invernal. Para participar es necesario inscribirse en los diez días previos a cada actividad a través de la página web holainviernocaceres.com, donde también se puede consultar el calendario completo.
Las personas interesadas ya se han podido inscribir en próximas propuestas como “Patinando entre historia y dehesa”, que se celebrará en Casar de Cáceres el 17 de enero, o el “Paseo megalítico por Cedillo”, previsto para el 18 de enero.
