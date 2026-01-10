Garrovillas de Alconétar acoge la presentación del libro Plaza Mayor de la Constitución

Garrovillas de Alconétar fue escenario este jueves de la presentación del libro Plaza Mayor de la Constitución, una obra que profundiza en la historia, evolución y singularidad arquitectónica de uno de los espacios urbanos medievales más destacados de la península ibérica. El acto estuvo presidido por la alcaldesa de la localidad, Elisabeth Martín.

El volumen, firmado por los investigadores Santiago Molano Caballero y José Antonio Ramos Rubio, ofrece un detallado recorrido por la Plaza Mayor garrovillana, analizando su origen, transformaciones y valor patrimonial a lo largo de los siglos. La publicación pone el foco en la relevancia histórica y arquitectónica de este enclave, considerado uno de los conjuntos urbanos más sobresalientes del ámbito rural español.

Con una superficie que supera los 4.000 metros cuadrados y una planta irregular poco habitual, la Plaza Mayor de Garrovillas de Alconétar conserva prácticamente intacta su fisonomía medieval, lo que le ha valido el reconocimiento como Monumento Histórico-Artístico de Interés Nacional. Además, su singular imagen ha servido de escenario para diversas producciones cinematográficas.

Los autores y la alcaldesa durante la presentación / A. C.

Festejos taurinos

El libro destaca también la estructura del recinto, al que confluyen cinco calles, algunas rematadas por arcos ojivales que en el pasado permitían el cierre de la plaza durante los festejos taurinos, promovidos bajo el patrocinio de los Condes de Alba de Liste. Los soportales, sostenidos por columnas de granito y arcos de medio punto de ladrillo, se completan con una galería superior de ventanales que mantiene la coherencia del conjunto arquitectónico.

Entre los elementos más característicos se encuentran los arcos inclinados, considerados una huella estructural del terremoto de Lisboa de 1755, así como las grandes chimeneas de ladrillo que coronan muchas de las edificaciones del entorno. El recorrido histórico se completa con referencias a inmuebles emblemáticos como el Poste del Cabildo y el Palacio de los Condes de Alba de Liste, actualmente rehabilitado como hospedería.

La presentación puso de relieve el valor patrimonial de la Plaza Mayor y la importancia de seguir difundiendo y preservando la historia de uno de los espacios más representativos del legado histórico extremeño.