El GeoCentro Monfragüe abre el plazo para su programa educativo de primavera con rutas y talleres

El GeoCentro Monfragüe, centro de referencia para la interpretación geológica de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe, ha anunciado la apertura del plazo de inscripción para su programa educativo. La iniciativa, que arrancará oficialmente en los próximos días, se extenderá durante toda la temporada de primavera hasta el mes de junio.

El programa está diseñado para ofrecer una experiencia de aprendizaje transversal. Más allá de la geología pura, las actividades buscan que los visitantes —tanto alumnos de centros escolares como grupos de adultos— comprendan el entorno de una forma integradora, conectando conceptos de biología, astronomía y la histórica relación del ser humano con el medio natural.

Riscos de Villavieja. Casas del Castañar. / Cedida

Ciencia y aventura en jornada de mañana

Las actividades se desarrollarán durante las mañanas y se estructuran en dos modalidades de programa. Según han detallado desde el centro, la oferta incluye:

Rutas interpretativas a pie: exploración directa del terreno para comprender la formación del paisaje extremeño.

exploración directa del terreno para comprender la formación del paisaje extremeño. Talleres prácticos: los participantes podrán ponerse en la piel de antiguos buscadores con el bateo de pirita o explorar su lado creativo en talleres de arte rupestre .

los participantes podrán ponerse en la piel de antiguos buscadores con el o explorar su lado creativo en talleres de . Visitas guiadas al GeoCentro: una experiencia inmersiva en las instalaciones de Casas de Miravete, donde se permite la experimentación directa con fósiles y minerales.

Las entidades interesadas podrán formalizar su solicitud a partir del 12 de enero. Dada la alta demanda de estas actividades durante los meses de primavera, se recomienda a los centros educativos y colectivos organizar sus fechas con antelación para asegurar su plaza en este enclave único de la Reserva de la Biosfera.

Programa de actividades 1 Ruta de 6 km 10:00 Llegada a Casas de Miravete y descanso. 10:15 Presentación y visita guiada a las instalaciones de GeoCentro. Interpretación de la geología de Monfragüe. Experiencias con rocas, minerales y fósiles. 11:30 Almuerzo y descanso. 12:00 Ruta a pie al embalse del Olivar de Zamarro. 3 km. 12:30 Llegada al Olivar de Zamarro y descanso. 12:45 Taller de bateo de pirita. 13:30 Regreso a pie a Casas de Miravete. 3km. 14:15 Llegada a Casas de Miravete. Fin de la actividad y despedida.

Bateo de pirita. / Cedida