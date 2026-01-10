El tercer premio del Sorteo Extraordinario de Invierno deja 15.000 euros en Trujillo

El Sorteo Extraordinario de Invierno de la Lotería Nacional, celebrado este sábado 10 de enero, ha dejado un premio en Trujillo, donde se ha vendido parte del tercer premio, correspondiente al número 38.366.

El décimo agraciado, dotado con 15.000 euros, fue despachado en la administración de loterías del Restaurante Los Arcos, situada en la Avenida de Miajadas, un punto de venta habitual de la ciudad trujillana.

Hasta el momento no ha trascendido el número de décimos vendidos ni la identidad de los agraciados, aunque la noticia ha sido recibida con satisfacción entre los responsables del establecimiento y los vecinos de la zona, que celebran que la suerte haya vuelto a sonreír a Trujillo en uno de los sorteos especiales del calendario de Lotería Nacional.

Este Sorteo Extraordinario de Invierno repartía importantes premios en todo el país, con un primer premio de 150.000 euros al décimo y un segundo premio de 30.045 euros, además de reintegros y otras categorías.