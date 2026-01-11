Cortado un carril en la A-5 cerca de Trujillo por el vuelco de un camión

El carril izquierdo de la autovía A-5, a la altura de la población de Belén, en Cáceres, se encuentra cortado al tráfico tras el vuelco de un camión articulado en la noche de este sábado. Este domingo permanece cortado el carril en sentido Badajoz para la retirada del vehículo.

Como consecuencia del accidente, que tuvo lugar sobre las 23.30 horas del sábado, una conductora ha resultado herida y ha sido trasladada al Hospital de Cáceres.

La Guardia Civil ha establecido un desvío alternativo entre los puntos kilométricos 250 y 253, por la N-V, mientras se desarrollan los trabajos para retirar el vehículo y acondicionar la vía.

La investigación de las causas del siniestro está cargo del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Cáceres.