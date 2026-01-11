Fallece una mujer en un incendio en Valverde del Fresno

Una mujer de 59 años ha fallecido este domingo en un incendio en su vivienda de Valverde del Fresno. Según recoge el 112 Extremadura, el suceso se produjo a última hora de la tarde en el domicilio de la fallecida.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron recursos de SEPEI Cáceres, Guardia Civil, y Equipo Médico PAC Valverde del Fresno. Una vez allí, los bomberos extinguieron el incendio y localizan a a la inquilina, que falleció a consecuencia del incendio.

Este suceso se suma a los recientes trágicos incidentes que han tenido lugar en la provincia cacereña en las últimas semanas y que han dejado varios fallecidos. Entre los más recientes, el que se produjo en Ceclavín en el que murrió un hombre de 53 años.