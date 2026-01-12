Incendio en Valverde del Fresno
El colchón de la cama pudo ser el origen del incendio en Valverde del Fresno, aunque se desconoce por qué prendió
Una mujer de 59 años perdió la vida en Valverde del Fresno a causa de un incendio cuyo origen aún se investiga, según han confirmado fuentes cercanas al suceso
Se sigue investigando las causas del incendio en el que perdió la vida una mujer de 59 años en Valverde del Fresno en la tarde de este domingo. El humo sorprendió a los vecinos del pueblo, así como el fuerte olor a «neumático ardiendo».
No hubo llama como tal, sino una densa humareda que impidió la entrada de los efectivos desplazados al lugar de los hechos hasta que los bomberos no sofocaron el epicentro del problema. El colchón de la cama apareció supuestamente calcinado, dato que concuerda con el olor a plástico que emanaba. Sin embargo, sigue sin esclarecerse el motivo oficial del fuego.
Del mismo modo, y tal y como ha ocurrido en otros incidentes de esta índole, no se conocerán las causas del fallecimiento hasta que no se realice la autopsia. Aunque con la cantidad de humo que hubo, todo podría apuntar a que esa fue la causa, a no ser que se descubra un desvanecimiento previo.
Según hemos conocido recientemente, la víctima, de 59 años, vivía sola y no era del pueblo, sino de Madrid. Llegó a Valverde del Fresno como alternativa a la cara vida de la capital, donde viven sus hijos. Los vecinos del pueblo, como Montse, con quien ha hablado este diario, se muestran «consternados» por la noticia, fruto de la «impotencia» ante la imposibilidad de poder salvar la vida de su vecina.
El alcalde de la localidad, José Nuñez, no ha confirmado aún si habrá o no días de luto, pues se iba a discutir en una reunión en la tarde de este lunes.
Este suceso se suma a los recientes trágicos incidentes que han tenido lugar en la provincia cacereña en las últimas semanas y que han dejado varios fallecidos. Entre los más recientes, el que se produjo en Ceclavín en el que murió un hombre de 53 años.
