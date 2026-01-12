Guadalupe pone en valor su legado histórico con las II Jornadas sobre el Patrimonio de la Puebla y el Real Monasterio

Los próximos días 16 y 17 de enero, Guadalupe celebra las II Jornadas sobre el Patrimonio de la Puebla y Real Monasterio con un amplio programa de actividades promovido y organizado por la Asociación de Amigos del Patrimonio de la localidad.

La primera de las actividades, que tendrá lugar el viernes, está dirigida a los más pequeños de la localidad. Consiste en la realización de un taller sobre medicina y farmacia medieval, que persigue fomentar la conciencia histórica y patrimonial desde la infancia, y de un modo específico impartir una unidad didáctica relacionada con los hospitales, la botica, los médicos, usos y costumbres en torno a estas materias, en las que Guadalupe fue un centro internacional en la Edad Media.

Imagen del cartel de las jornadas. / Cedida

Para el sábado, la actividad se trasladará al Centro Cultural y de Congresos de la Puebla, donde expertos en varias materias patrimoniales abordarán otros temas: el Dr. Enrique Llopis Agelán analizará el esplendor y la crisis del monasterio en el siglo XV, Álvaro Tejerina Gallardo guiará un paseo sobre el uso de las plantas en la cultura popular, Cesáreo Plaza Álvarez, director de la Banda de Música y e hijo predilecto, junto al investigador Alonso Redondo, repasarán la tradición musical y oral de la zona, y el maestro Manuel Torrejón Collado cerrará la jornada poniendo en valor el oficio del cobre.

Las jornadas son abiertas al público, y desde la organización hacen un llamamiento especial a los vecinos y visitantes para que se sumen a esta iniciativa. «Queremos dar a conocer y divulgar el ingente patrimonio que atesora nuestro pueblo», afirma Felipe Sánchez, Presidente de la Asociación promotora. Una entidad que a pesar de sus dos años de existencia, se mantiene muy activa por difundir y preservar el ingente patrimonio guadalupense.