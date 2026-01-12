Un hombre de 39 años fallece en un accidente de tráfico en Jerte

Un hombre de 39 años ha fallecido como consecuencia de un siniestro vial registrado este lunes en el término municipal de Jerte.

El suceso ha tenido lugar sobre las 12.30 horas en el punto kilométrico 364,500 de la N-110, cuando un vehículo en el que circulaban dos personas ha sufrido el accidente de tráfico, según los datos aportados por el Centro 112 de Extremadura, que recibió una llamada telefónica para informar sobre lo ocurrido. La persona fallecida era el ocupante y el conductor ha sido trasladado al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia.

Tras dicha llamada, hasta el lugar de los hechos se han desplazado una unidad medicalizada de emergencia y una unidad de soporte vital básico del SES, además de medios del centro de salud de Jerte, una patrulla de la Guardia Civil, y medios de Emergencias en Carreteras de la N-110.