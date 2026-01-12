Muere con 110 años Juan Cobos Sánchez, la tercera persona más longeva de Extremadura y uno de los hombres mayores de España

La edad es solo un número. Son miles las personas centenarias que viven en nuestro país, y muchas de ellas han nacido en Extremadura. Una de ellas era Juan Cobos Sánchez, quien falleció el pasado 10 de enero, a los 110 años y 168 días.

Nacido el 27 de julio de 1915 en Jerte, se encontraba residiendo en la localidad guipuzcoana de Irún, lugar donde ha fallecido. Según añade la cuenta de Facebook 'Extremeños Centenarios', «Don Juan alcanzó la admirable edad de 110 años, vividos con una vitalidad y una lucidez que asombraban a todos los que tuvieron la suerte de conocerlo». «Hasta hace muy poco seguía paseando a diario por la avenida Pío XII de Irún, acompañado de su familia y del cariño de unos vecinos que lo querían y respetaban profundamente», cuenta.

Juan llevaba 70 años sin pisar su Extremadura natal, aunque su amor por ella no la perdió nunca, ya que «sus raíces extremeñas estuvieron siempre presentes en su forma de ser, sencilla, cercana y llena de humanidad». «Fue un gran padre, un excelente abuelo y un bisabuelo ejemplar. Su familia, que lo cuidó con mimo y amor día tras día, fue siempre su mayor orgullo».

Era conocido como 'el aitona de Euskadi', dado que era muy querido en la región donde hizo su vida junto a la que fuera su mujer, Natividad Torrico, siendo además la persona de mayor edad del territorio. Es una verdadera suerte llegar a tan alta edad y, además, con lucidez. Deja el recuerdo de una vida larga, digna y plena. Su funeral tendrá lugar en la tarde del lunes en la parroquia de la Sagrada Familia de Irún.

Las personas más longevas de Extremadura

Juan era el tercer extremeño más longevo con vida, por apenas 2 meses de diferencia con el segundo, y el octavo de la historia de la comunidad. Además, era el tercer varón más longevo de toda España, por detrás de otro extremeño, Jesús Redondo Bermejo.

Ahora, la lista recibe una actualización. La persona más longeva de Extremadura sigue siendo Ascensión Capilla Rodríguez, la 'abuela de Extremadura', de 111 años, que aunque vive en Madrid, es nacida en Cabeza del Buey. Es en la segunda posición donde entra la provincia de Cáceres, con el mencionado Jesús Redondo Bermejo, del 2 de junio de 1915 y de Cañaveral.

El tercer puesto, hasta ahora de Juan, se lo lleva una placentina, Milagros Agustina González Nieto, de 109 años. La lista la completan otras personas, de igual manera sabias y mayores.

Las 10 personas más longevas de Extremadura 1°- Ascensión Capilla Rodríguez (14/07/1914, Cabeza del Buey, Badajoz - vive en Madrid) 111 años. 2°- Jesús Redondo Bermejo (02/06/1915, Cañaveral, Cáceres - vive en Cáceres) 110 años. 3°- Milagros Agustina González Nieto (26/11/1916, Plasencia, Cáceres - vive en Plasencia, Cáceres) 109 años. 4°- María Sánchez Gómez (11/12/1916, Olivenza, Badajoz - vive en Irún, Guipúzcoa) 109 años. 5°- Manuela Navarro Molina (23/02/1918, Sancti-Spiritus, Badajoz - vive en Buitrago de Lozolla, Madrid) 107 años 6°- Brígida Soltero Hernández (09/04/1918, La Garrovilla, Badajoz - vive en Barberá del Vallés, Barcelona) 107 años. 7°- Adela Zarallo Suárez (07/08/1918, Entrín Bajo, Badajoz - vive en Entrín Bajo, Badajoz) 107 años. 8°- Joaquina Caballero Caballero (28/12/1918, Casar de Palomero, Cáceres - vive en Casar de Palomero, Cáceres) 107 años. 9°- Lucio Fernández Cortijo "Tío Castor" (15/02/1919, Roturas de Cabañas, Cáceres - vive en Navezuelas, Cáceres) 106 años. 10°- Ignacia Cornejo Benítez (24/02/1919, Feria, Badajoz - vive en Valencia) 106 años. Fuente: Extremeños Centenarios

Hasta la fecha, el varón más longevo verificado en la historia de España es Joan Riudavets Mollos, fallecido en 2004 a los 114 años y 81 días. Por su parte, María Branyas Morera es la mujer que ostenta el récord absoluto de longevidad tras fallecer en 2024 a los 117 años y 168 días.