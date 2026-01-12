La mujer fallecida el domingo en el incendio en Valverde del Fresno vivía sola y era de Madrid: "Solía venir a tomar un café al bar"

Nuevo suceso trágico en la provincia de Cáceres. En la tarde del domingo, una intensa humareda sorprendió a la localidad de Valverde del Fresno, fruto de un incendio en una vivienda. Aunque los bomberos actuaron, desplazándose recursos de SEPEI Cáceres, Guardia Civil, y Equipo Médico PAC Valverde del Fresno, solo se pudo constatar el fallecimiento de su inquilina, una mujer de 59 años.

Según comunica la Guardia Civil, que ya investiga el origen del suceso, los agentes que se desplazaron al lugar consiguieron entrar en el edificio de dos plantas, pero únicamente en la parte inferior, debido a la fuerte intensidad del humo.

Era en la planta superior donde se encontraba el foco del incendio, y donde posteriormente se encontraría a la fallecida. Aún se desconoce cuál ha sido la razón por la que surgió el humo.

Impotencia

Montse, vecina de la localidad de 2.100 habitantes, fue testigo de todo lo acontecido. Asegura que el pueblo se encuentra «lógicamente consternado», fruto de una «impotencia» ante la imposibilidad de poder salvar la vida de su vecina.

Según cuenta, «empezó a oler mucho a quemado, como a neumático ardiendo». Ella vive cerca del lugar, la calle Francisco Pizarro, en pleno centro, así que «nos acercamos a ver». «No se veían llamas, pero sí una gran humareda negra, no se podía respirar apenas».

La fallecida llegó al pueblo sola proveniente de Madrid, donde tenía a sus hijos. «No la conocía, pero mi marido sí, ya que solía venir a tomar café a su bar», relata.

También quiere destacar el problema que supone la lejanía de los bomberos. «Hay que tener en cuenta que los bomberos tardan en venir casi una hora desde Coria. Vendrán rápido y eso, pero si hubieran estado más cerca habrían tardado menos, y quizás se le podría haber salvado». De Coria a Valverde del Fresno, el municipio más alejado de la comarca de Sierra de Gata, hay 48 kilómetros.