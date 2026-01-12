Suceso
La mujer fallecida el domingo en el incendio en Valverde del Fresno vivía sola y era de Madrid: "Solía venir a tomar un café al bar"
La Guardia Civil investiga el origen del incendio que se originó en la planta superior de la vivienda, donde se encontró el cuerpo sin vida de la inquilina
Nuevo suceso trágico en la provincia de Cáceres. En la tarde del domingo, una intensa humareda sorprendió a la localidad de Valverde del Fresno, fruto de un incendio en una vivienda. Aunque los bomberos actuaron, desplazándose recursos de SEPEI Cáceres, Guardia Civil, y Equipo Médico PAC Valverde del Fresno, solo se pudo constatar el fallecimiento de su inquilina, una mujer de 59 años.
Según comunica la Guardia Civil, que ya investiga el origen del suceso, los agentes que se desplazaron al lugar consiguieron entrar en el edificio de dos plantas, pero únicamente en la parte inferior, debido a la fuerte intensidad del humo.
Era en la planta superior donde se encontraba el foco del incendio, y donde posteriormente se encontraría a la fallecida. Aún se desconoce cuál ha sido la razón por la que surgió el humo.
Impotencia
Montse, vecina de la localidad de 2.100 habitantes, fue testigo de todo lo acontecido. Asegura que el pueblo se encuentra «lógicamente consternado», fruto de una «impotencia» ante la imposibilidad de poder salvar la vida de su vecina.
Según cuenta, «empezó a oler mucho a quemado, como a neumático ardiendo». Ella vive cerca del lugar, la calle Francisco Pizarro, en pleno centro, así que «nos acercamos a ver». «No se veían llamas, pero sí una gran humareda negra, no se podía respirar apenas».
La fallecida llegó al pueblo sola proveniente de Madrid, donde tenía a sus hijos. «No la conocía, pero mi marido sí, ya que solía venir a tomar café a su bar», relata.
También quiere destacar el problema que supone la lejanía de los bomberos. «Hay que tener en cuenta que los bomberos tardan en venir casi una hora desde Coria. Vendrán rápido y eso, pero si hubieran estado más cerca habrían tardado menos, y quizás se le podría haber salvado». De Coria a Valverde del Fresno, el municipio más alejado de la comarca de Sierra de Gata, hay 48 kilómetros.
Este suceso se suma a los recientes trágicos incidentes que han tenido lugar en la provincia cacereña en las últimas semanas y que han dejado varios fallecidos. Entre los más recientes, el que se produjo en Ceclavín en el que murió un hombre de 53 años.
- Ceclavín se queda en shock ante la muerte de su vecino: un brasero de picón se maneja como causa
- Susi, el técnico de ambulancias fuera de servicio que ayudó en el trágico accidente del cruce de la carretera de Cedillo: 'Era mi obligación parar
- La suerte reparte 300.000 euros en Trujillo y Huertas de Ánimas con un tercer premio de Lotería
- Un hombre de 64 años, herido de un disparo durante una cacería en Casas de Millán
- Golpe a los traficantes de droga de La Vera: registros en viviendas, tres detenidos, armas incautadas y miles de euros intervenidos
- La Vera a través del tiempo: más de 200 fotografías de época pasan a formar parte del patrimonio documental de Cáceres
- El Belén más alto de Extremadura
- Juan Manuel Mariscal abandona el Grupo Popular del Ayuntamiento de Trujillo y pasa a no adscrito