La sede de la Junta de Cofradías de Trujillo mejora su imagen tras una nueva intervención

La actuación ha supuesto una inversión superior a los 12.000 euros y ha permitido sanear 175 metros cuadrados de fachada

Sede de la Junta de Cofradías y Hermandades Penitenciales de Trujillo junto al Parque de San Lázaro

Sede de la Junta de Cofradías y Hermandades Penitenciales de Trujillo junto al Parque de San Lázaro / CEDIDAS

Alejandro Cancho

Alejandro Cancho

La Junta de Cofradías y Hermandades de Trujillo continúa avanzando en la mejora y conservación de su patrimonio arquitectónico tras dar por finalizada la segunda intervención en la fachada de su sede, situada en Trujillo. Una actuación necesaria para frenar el deterioro del inmueble y garantizar tanto su seguridad como su correcta imagen exterior.

En conjunto, las distintas fases de actuación han supuesto una inversión total superior a los 12.000 euros y han permitido el saneamiento de alrededor de 175 metros cuadrados de superficie en las zonas más deterioradas del edificio. La última intervención, recientemente concluida, ha contado con un presupuesto cercano a los 8.000 euros y se ha centrado en el tratamiento de 115 metros cuadrados de fachada.

Según se ha explicado desde la institución a través de un comunicado, a pesar de tratarse de un edificio relativamente reciente, la fachada comenzó a presentar desperfectos prácticamente desde su primer año de vida. Una deficiente ejecución en los trabajos de construcción provocó el desprendimiento de parte de los paramentos, generando problemas tanto estéticos como estructurales.

La sede de la Junta de Cofradías y Hermandades Penitenciales de Trujillo durante la obra

La sede de la Junta de Cofradías y Hermandades Penitenciales de Trujillo durante la obra / Cedida

Los trabajos realizados en esta segunda fase han consistido principalmente en labores de limpieza, consolidación y reparación del revestimiento exterior, siguiendo la misma línea de actuación aplicada en intervenciones anteriores con el objetivo de mantener la coherencia arquitectónica del conjunto. Se ha priorizado el saneamiento de las zonas más expuestas a los agentes meteorológicos y aquellas que presentaban un mayor grado de desgaste.

Pese a la relevancia de esta mejora, la Junta de Cofradías no da por concluidas las labores de mantenimiento del edificio. Desde la entidad no se descartan nuevas intervenciones en el futuro para actuar sobre el resto de la superficie de la fachada que aún no ha sido tratada. Además, será necesario abordar el problema de humedades detectado en el interior del inmueble, originado por los desprendimientos del revestimiento exterior.

