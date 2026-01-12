Trujillo celebra este domingo la fiesta de San Antón con misa, procesión y bendición de animales

Trujillo celebrará este domingo 18 de enero la tradicional fiesta de San Antón, patrón de los animales, una jornada muy arraigada en la ciudad que volverá a reunir a vecinos y familias en torno a la bendición de sus mascotas.

Los actos, organizados por las parroquias de Santa María la Mayor, San Francisco y San Martín de Tours, comenzarán a las 12.00 horas con la Santa Misa en el templo de San Francisco. Durante la celebración, las mascotas podrán acceder al interior del templo, permaneciendo los animales de mayor tamaño en el bajo coro.

A las 13.00 horas tendrá lugar la procesión con la imagen de San Antón, que partirá desde la iglesia de San Francisco hasta la Plaza Mayor, recorriendo las calles Herreros y Hernando Pizarro. Las mascotas abrirán el cortejo y serán los niños los encargados de portar las andas con la imagen del santo.

La jornada culminará a las 13.15 horas con la bendición de los animales en la Plaza Mayor, a la que podrán asistir todos los animales domésticos, sin distinción de raza ni tamaño. Al finalizar el acto, se entregará un bollito pituso a todos los asistentes, como marca la tradición.

Desde la organización se recuerda que quienes deseen participar en la procesión con sus mascotas deberán encontrarse antes de las 13.00 horas en la plaza de San Francisco.

Una celebración popular y familiar que vuelve a poner en valor la tradición, la convivencia y el cariño por los animales en el corazón de Trujillo.