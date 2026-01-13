La Diputación de Cáceres estudia el proyecto del Club Piragüismo Río Jerte para promover el deporte en la provincia

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha mantenido este lunes una reunión con la presidenta del Club Piragüismo Río Jerte, Lidia Regidor, en la que se ha presentado el proyecto 'Promoción del piragüismo en el norte de Cáceres', una iniciativa que pretende acercar este deporte a la ciudadanía de la provincia, especialmente a los municipios rurales, mediante el aprovechamiento de los embalses y recursos naturales existentes.

Durante el encuentro, Regidor expuso las líneas principales de un proyecto que busca democratizar el acceso al piragüismo, llevando la actividad deportiva allí donde están las personas y evitando que sean los potenciales deportistas quienes tengan que desplazarse a instalaciones concretas. Para ello, planteó el uso de diferentes láminas de agua de la provincia, como embalses y pantanos, en los que se impartirán sesiones de iniciación al piragüismo deportivo.

«La provincia cuenta con infraestructuras naturales de primer nivel que pueden y deben tener un uso deportivo y social», explicó la presidenta del club, quien subrayó que la propuesta pone el foco especialmente en la población juvenil, con el objetivo de fomentar hábitos de vida saludable y, al mismo tiempo, detectar nuevos talentos deportivos.

El proyecto contempla el desplazamiento de monitores titulados, vinculados al Club Piragüismo Río Jerte, a distintos puntos del territorio para desarrollar estas sesiones formativas. «Creemos que es el momento de dar contenido deportivo a esas infraestructuras y llevar el deporte allí donde están las personas, en lugar de que tengan que desplazarse a nuestras instalaciones», señaló Regidor.

Además de la vertiente formativa, la iniciativa incluye la participación del equipo de competición del club, que podría realizar exhibiciones en los distintos enclaves acuáticos. Estas demostraciones servirían para dar visibilidad al piragüismo como deporte de competición y despertar vocaciones entre los participantes.

Se estudiará

Por su parte, Miguel Ángel Morales valoró de forma muy positiva la propuesta, destacando su enfoque de promoción del deporte base, la igualdad de oportunidades y la vertebración del territorio, objetivos alineados con las políticas que impulsa la institución provincial. El presidente de la diputación mostró su disposición a estudiar las vías necesarias para hacer posible la ejecución del proyecto con el respaldo de la Diputación Provincial.

Durante la reunión, Lidia Regidor también repasó la trayectoria del Club Piragüismo Río Jerte, una entidad con más de diez años de experiencia tanto en competición como en formación deportiva, de la que han salido deportistas campeonas de España. En la presente temporada, el club ha logrado además el ascenso a la División de Honor Junior Femenina, consolidándose como uno de los referentes del piragüismo en Extremadura.

Con este proyecto, el Club Piragüismo Río Jerte aspira a seguir creciendo y convertir los recursos naturales de la provincia en una oportunidad para el deporte, la cohesión social y el desarrollo del talento joven en el norte de Cáceres, coincidiendo además con el título de Ciudad Europea del Deporte 2026 que ostenta la capital de provincia.