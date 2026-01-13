La Diputación de Cáceres impulsa un proyecto para proteger los conjuntos históricos de 12 municipios de la provincia

No es ningún secreto que la provincia de Cáceres está llena de pequeños tesoros. Por un lado está la parte cultural, por otro la natural, y por otro la histórica. Es esta última la que maravilla a miles de turistas a los largo del año, visitantes que llegan a la región y se van con las espectativas superadas.

Muchos pueblos tienen la declaración de 'Conjunto Histórico', cascos antiguos que hay que cuidar y proteger. Esa es la tarea de la Diputación de Cáceres, que inicia ahora un proyecto junto al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 bajo el nombre de 'Implementación de la Agenda 2030 en la Red de Conjuntos Históricos igual o menor a 5.000 habitantes en la provincia de Cáceres'.

Son 12 las que cuentan con este número de habitantes, 19 en total si añadimos las grandes poblaciones como Cáceres, Trujillo, Coria o Plasencia, entre otros. Pero, concretamente, se trata de Brozas, Cabezuela del Valle, Cuacos de Yuste, Galisteo, Garganta la Olla, Gata, Hervás, Pasarón de la Vera, Robledillo de Gata, Valencia de Alcántara, Valverde de la Vera y Villanueva de la Vera.

Los alcaldes de estas doce localidades han mantenido una reunión en la mañana de este martes con Esther Gutiérrez, vicepresidenta primera de la Diputación Provincial, en el complejo San Francisco de Cáceres. Allí, Gutiérrez declaró que el objetivo que se persigue es «trabajar con las poblaciones que tienen conjunto histórico en la provincia de Cáceres, en este caso con poblaciones con menos de 5.000 habitantes».

Imagen de la reunión. / Jorge Valiente

Proyecto

Se cuenta con un presupuesto de 240.000 euros que ha concedido el Ministerio «para empezar a sentar las bases de cara a poder hacer una hoja de ruta establecida». «Primero, vamos a hacer un diagnóstico de cada una de las localidades, viendo en qué estado se encuentran los monumentos y los conjuntos históricos, viendo también qué líneas estratégicas tienen marcadas y si tienen planes de protección especial en cada uno de los municipios», explica.

Del mismo modo, con el diagnóstico se va a «trabajar de forma coordinada con la intención de hacer planes estratégicos de desarrollo a cada uno de los municipios y poder de alguna manera trabajar mejorando la edificabilidad de esos edificios y viviendas que pertenecen al casco». También se verá «la posibilidad de abrir negocios en los conjuntos históricos y la habitabilidad, hacerlos muchos más accesibles y dinamizar este tipo de conjuntos».

Esther Gutiérrez atiende a los medios. / Jorge Valiente

La intención es «que sea un motor de desarrollo también en los propios municipios, que atraigan población y que nos permita desarrollar la localidad en torno a ese conjunto histórico», cuenta. «Queremos establecer un plan estratégico de desarrollo, teniendo en cuenta cada una de las características de estas localidades desde el punto de vista de la sostenibilidad, y de poder generar también actividad económica para que la diputación posteriormente pueda invertir en este tipo de municipios y podamos solicitar fondos europeos con la red que se cree de estos municipios», finaliza.