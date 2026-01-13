Suceso
La Guarcia Civil detiene a un conductor tras una persecución y hallar más de un kilo de cocaína en el vehículo
El detenido hizo caso omiso al alto de los agentes y huyó poniendo en riesgo a los usuarios de la vía
Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes a Coria, han detenido a un hombre por los delitos de tráfico de drogas, conducción temeraria, conducción bajo la influencia de drogas y conducción con pérdida de vigencia del permiso de conducción.
Sucedió el pasado 10 de enero, después de que los agentes de tráfico detectaran el comportamiento errático en la conducción de un vehículo en la carretera N-630. Tras darle el alto, el conductor hizo caso omiso y aceleró, emprendiendo así una huida a gran velocidad. Esta atravesó varias localidades, hasta que, finalmente, el vehículo impactó contra un árbol en una carretera dentro de la comarca del Valle del Alagón.
Hasta el lugar se desplazaron, tal y como comunica la nota difundida, varias patrullas de Seguridad Ciudadana que, tras realizar un registro del vehículo, localizaron un paquete que resultó contener 1.186 gramos de cocaína. Como consecuencia, el conductor fue detenido por los motivos mencionados anteriormente.
El hombre fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente en Coria el lunes, decretándose para el mismo su ingreso en prisión provisional.
