La Junta descataloga 4,5 hectáreas de la dehesa boyal de Santibáñez el Bajo y abre la posibilidad a crear un polígono industrial

El futuro desarrollo económico de Santibáñez el Bajo, de la comarca de Trasierra-Tierras de Granadilla, ha dado un paso adelante tras la reciente decisión del Consejo de Gobierno de autorizar la exclusión de una pequeña parte de la dehesa boyal del municipio del Catálogo de Montes de Utilidad Pública.

La medida afecta a 4,5 hectáreas del Monte de Utilidad Pública número 113, una extensión que representa apenas el 0,5 % de la superficie total de la dehesa. Según la Junta, se trata de terrenos que no presentan valor ambiental desde hace años, por lo que su descatalogación no supondrá un perjuicio para la conservación ni para la gestión forestal sostenible del resto del monte.

La iniciativa responde a una necesidad histórica del municipio, como es la falta de suelo patrimonial donde poder implantar proyectos económicos viables y compatibles con la normativa ambiental y urbanística. Entre las posibilidades que se abren con esta decisión se encuentra la creación de un polígono industrial, una infraestructura largamente demandada para atraer actividad empresarial y generar empleo.

Desde el Ejecutivo regional se subraya que la actuación obedece a un interés público prevalente, al entender que la obtención de estos terrenos puede convertirse en una oportunidad estratégica para el desarrollo local. Los beneficios, además, no se limitarían a Santibáñez el Bajo, sino que podrían extenderse al conjunto de la comarca, una zona especialmente castigada por la pérdida continuada de población en los últimos años.

Con esta decisión, la Junta busca compatibilizar la protección del medio natural con el impulso económico del territorio, apostando por un uso racional del suelo que permita fijar población y abrir nuevas perspectivas de futuro en el medio rural.