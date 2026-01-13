El PSOE de Trujillo abandona su histórica sede de la Avenida del Perú
La agrupación socialista deja el local, alquilado desde 2012, tras ser reclamado por la familia propietaria y busca una nueva sede en la ciudad.
El PSOE de Trujillo ha abandonado esta semana su sede situada en la avenida del Perú, un espacio que ha albergado la actividad orgánica del partido durante más de una década. La secretaria general de la agrupación local, Manuela Ortega, junto a militantes y afiliados, participó este lunes en la recogida de enseres del local, que dejó de utilizarse a comienzos de este año.
La decisión responde a la solicitud de la familia propietaria del inmueble, Antonio Fernández y su esposa, quienes han reclamado el espacio para un uso familiar. Con este traslado, la agrupación socialista se encuentra actualmente en la búsqueda de una nueva sede en la ciudad de Trujillo que permita continuar con su actividad política y orgánica con normalidad. No obstante, el partido mantiene activa la Casa del Pueblo de Huertas de Ánimas, desde donde seguirá desarrollando parte de su actividad mientras se concreta la ubicación de un nuevo local en el casco urbano.
Sede del PSOE desde 2012
El local de la avenida del Perú fue inaugurado oficialmente en julio de 2012, tras ser cedido precisamente por Antonio Fernández y su mujer. En aquel acto, celebrado con numerosa asistencia, el PSOE trujillano rindió homenaje a militantes con más de 25 años de trayectoria en la agrupación.
En ese momento, el secretario general local y candidato a la Alcaldía era Fernando Acero, y la inauguración contó con la presencia de dirigentes regionales y provinciales como Guillermo Fernández Vara y Miguel Ángel Morales.
Más de una década después, el abandono de esta sede pone fin a una etapa significativa para el socialismo local, que afronta ahora el reto de abrir un nuevo espacio de encuentro para su militancia en Trujillo.
