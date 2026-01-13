Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PSOE de Trujillo abandona su histórica sede de la Avenida del Perú

La agrupación socialista deja el local, alquilado desde 2012, tras ser reclamado por la familia propietaria y busca una nueva sede en la ciudad.

La sede del PSOE en la avenida del Perú

La sede del PSOE en la avenida del Perú / CEDIDA

Alejandro Cancho

Alejandro Cancho

El PSOE de Trujillo ha abandonado esta semana su sede situada en la avenida del Perú, un espacio que ha albergado la actividad orgánica del partido durante más de una década. La secretaria general de la agrupación local, Manuela Ortega, junto a militantes y afiliados, participó este lunes en la recogida de enseres del local, que dejó de utilizarse a comienzos de este año.

La decisión responde a la solicitud de la familia propietaria del inmueble, Antonio Fernández y su esposa, quienes han reclamado el espacio para un uso familiar. Con este traslado, la agrupación socialista se encuentra actualmente en la búsqueda de una nueva sede en la ciudad de Trujillo que permita continuar con su actividad política y orgánica con normalidad. No obstante, el partido mantiene activa la Casa del Pueblo de Huertas de Ánimas, desde donde seguirá desarrollando parte de su actividad mientras se concreta la ubicación de un nuevo local en el casco urbano.

Sede del PSOE desde 2012

El local de la avenida del Perú fue inaugurado oficialmente en julio de 2012, tras ser cedido precisamente por Antonio Fernández y su mujer. En aquel acto, celebrado con numerosa asistencia, el PSOE trujillano rindió homenaje a militantes con más de 25 años de trayectoria en la agrupación.

En ese momento, el secretario general local y candidato a la Alcaldía era Fernando Acero, y la inauguración contó con la presencia de dirigentes regionales y provinciales como Guillermo Fernández Vara y Miguel Ángel Morales.

Más de una década después, el abandono de esta sede pone fin a una etapa significativa para el socialismo local, que afronta ahora el reto de abrir un nuevo espacio de encuentro para su militancia en Trujillo.

TEMAS

El PSOE de Trujillo abandona su histórica sede de la Avenida del Perú

La Junta descataloga 4,5 hectáreas de la dehesa boyal de Santibáñez el Bajo y abre la posibilidad a crear un polígono industrial

La Guarcia Civil detiene a un conductor tras una persecución y hallar más de un kilo de cocaína en el vehículo

David y Marcos: “Psicológicamente, llevamos toda una vida preparándonos para ser Jarramplas"

La Diputación de Cáceres impulsa un proyecto para proteger los conjuntos históricos de 12 municipios de la provincia

La Diputación de Cáceres estudia el proyecto del Club Piragüismo Río Jerte para promover el deporte en la provincia

El bautizo VIP en Guadalupe al que han asistido Teresa Urquijo y el alcalde de Madrid

El colchón de la cama pudo ser el origen del incendio en Valverde del Fresno, aunque se desconoce por qué prendió

