El Cerezo en Flor vuelve al Valle del Jerte: actividades deportivas y culturales se unirán al espectáculo natural

Aunque estamos recién entrados en el invierno, como quien dice, algunos ya tienen la vista puesta en la primavera. Es algo que suele pasar sobre todo en una comarca como la del Valle del Jerte, donde aguardan los esperados cerezos en flor, uno de los paisajes más bellos que presenta la provincia de Cáceres y cuya celebración es Fiesta de Interés Turístico Nacional.

La inauguración este año tendrá lugar en Tornavacas el 27 de marzo, finalizando los actos institucionales el 11 de abril en Casas del Castañar.

Primavera y Cerezo en Flor

Esta celebración se sitúa en el corazón de la programación 'Primavera y Cerezo en Flor', un evento que se desarrollará entre el 20 de marzo y el 3 de mayo. Durante este periodo, todos los fines de semana contarán con propuestas deportivas, culturales y festivas diseñadas para todos los públicos, donde las tradiciones locales y el paisaje único del Valle cobrarán protagonismo.

Más allá del impresionante espectáculo visual que ofrecen los dos millones de cerezos en flor, la primavera en el Valle del Jerte ofrece una experiencia sensorial completa gracias al deshielo de las cumbres, el sonido del agua en sus gargantas y cascadas, y el renacer de la vida en cada rincón.

A este atractivo natural se suma una programación complementaria que invita a conocer el Valle desde distintas perspectivas, con propuestas pensadas para todos los públicos. La primavera se convierte así en una oportunidad para disfrutar del entorno, la cultura y el modo de vida de la comarca.

La celebración refuerza el vínculo entre el paisaje y la identidad local, consolidándose como una de las citas más destacadas del calendario turístico extremeño. Desde la organización se insiste, además, en la importancia de disfrutar del espectáculo de forma responsable, garantizando la conservación de un entorno único.