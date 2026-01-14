Muere a los 74 años en Madrid Guillermo Gortázar, escritor, historiador y exdiputado del PP: su paso por Trujillo

Guillermo Gortázar, escritor, profesor universitario y exdiputado del Partido Popular, ha fallecido a los 74 años de edad tras luchar durante los últimos meses contra una enfermedad. Su muerte pone fin a una trayectoria marcada por la reflexión intelectual, la docencia universitaria y el compromiso político.

Nacido en Vitoria en julio de 1951, Gortázar fue doctor en Historia y desarrolló una extensa carrera como profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid, donde destacó por su labor académica y divulgadora. Como ensayista y articulista, abordó de forma recurrente cuestiones clave de la historia y la política españolas, como el nacionalismo, la Transición, la Constitución de 1978 y la defensa del marco constitucional.

En el ámbito institucional, fue diputado en el Congreso durante la VI Legislatura (1996-2000) por el Partido Popular. Tras su etapa parlamentaria, continuó participando activamente en el debate público como analista y conferenciante, con presencia habitual en medios de comunicación y foros académicos.

En el plano personal, Guillermo Gortázar estuvo afincado en Trujillo desde su matrimonio con Pilar del Castillo, quien fue ministra de Educación y Cultura durante el gobierno de José María Aznar. En la capital trujillana mantuvo una estrecha vinculación, tanto personal como profesional, siendo durante años propietario del hotel boutique Palacio Chaves Hotel, situado en el casco histórico de la ciudad. El establecimiento se vendió en noviembre de 2025 a la Fundación Caja Almendralejo.

En Trujillo, donde residió a caballo con la capital durante sus últimos años, Gortázar concluyó la redacción final de su libro Romanones, una obra fruto de doce años de investigación en la que abordó la figura del conde de Romanones como uno de los grandes arquitectos del sistema político de la Restauración, analizando su influencia, su pragmatismo y su papel clave en la España de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Asimismo, en la ciudad trujillana, donde cosechó grandes amistades,se gestó también su libro sobre El testamento de Franco, un trabajo de análisis histórico y político en torno al legado institucional del franquismo y sus consecuencias en la configuración del Estado surgido tras la Transición.

La figura de Guillermo Gortázar deja un legado ligado al pensamiento crítico, la defensa del constitucionalismo y una vida dedicada al estudio, la enseñanza y la participación en la vida pública, con una especial huella en Trujillo, ciudad en la que fijó su residencia durante los últimos años.