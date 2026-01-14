Un teatro accesible en el antiguo corral de comedias: el proyecto "mágico" de Almoharín para impulsar la cultura en el mundo rural

Un proyecto mágico para la localidad de Almoharín. Esa es la intención de su alcaldesa, Antonia Molina, quien se ha reunido en la mañana de este miércoles con el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales. Molina, aunque también es diputada de Igualdad, ha presentado en calidad de regidora una idea que consiste en renovar un antiguo corral de comedias en un teatro accesible para el mundo rural, un proyecto que definió como «innovador y de economía creativa y cultural».

El sitio ya ha recibido diversas actuaciones a lo largo de estos últimos años, pero lo cierto es que «necesita una rehabilitación». «En primer lugar, para que se convierta en un motor-tractor de toda nuestra comarca, Sierra de Montánchez y Tamuja, en el ámbito económico y cultural, por todo lo que conlleva. Porque está demostrado que la cultura es una herramienta que potencia la economía local», señala la alcaldesa.

Accesibilidad y teatro

La idea es transformar el corral en un lugar donde haya teatro, un sitio que atraiga a la población de la comarca. «Mejorar la accesibilidad, y que sea un lugar que pueda estar a la altura de una red de teatro, que permita llevar obras de calidad al mundo rural».

Y menciona al grupo Aspace, de personas con parálisis cerebral, que hay en el pueblo, quienes hacen festivales y actuaciones. «Queremos que sea un lugar inclusivo, tanto para gente que tiene dificultades de accesibilidad, pero también para la red de asociación, que encuentren en ese espacio un lugar de unión y de cohesión».

El papel de la diputación

Según asegura Molina, «el presidente se ha mostrado muy interesado, porque realmente es un proyecto innovador, diferente, extraordinario y que se sale de lo ordinario». «Es un proyecto que lo que pretende es trasladar, y en eso la diputación entiende mucho, lo que es el ámbito de la cultura del teatro de calidad de las zonas urbanas al entorno rural. Y es también un proyecto transferible, que se vea como un ejemplo a seguir. Cómo el patrimonio que tenemos en los pueblos se puede convertir en un motor económico, cultural y turístico para lo que es el entorno rural», añadió.

De este modo, ha recibido la idea de que se va a estudiar. «Ojalá se pueda llevar a cabo» porque, tal y como lo denomina ella, es un proyecto «realmente mágico».