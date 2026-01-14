La Torta del Casar gana el Premio QdeQuesos 2025 por su novena edición de la Feria Europea de la localidad

La Torta del Casar, que si ya de por sí tiene numerosos reconocimientos, se ha alzado con el Premio QdeQuesos 2025 en la categoría de ‘evento público del mundo del queso’ gracias a su IX Feria Europea del Queso Casar de Cáceres. Un galardón que reconoce la contribución de este encuentro al conocimiento y la promoción del sector quesero.

El presidente del Consejo Regulador de la DOP Torta del Casar, Ángel Pacheco, expresó ante la distinción que «es un honor haber recibido este reconocimiento, que premia la labor para difundir entre el gran público las cualidades de algunos de los mejores quesos de Europa, gracias al esfuerzo que vienen haciendo la Denominación de Origen y el Ayuntamiento de Casar de Cáceres desde hace nueve años junto con algunos de las mejores queserías de España y Portugal».

La Torta del Casar organiza cada año la Feria Europea del Queso de Casar de Cáceres de manera conjunta con el consistorio y en colaboración con la Asociación Ruta Europea del Queso, entidad a la que ambos organizadores están adscritos. Se trata de uno de los eventos más destacados del programa de actividades de la Semana de la Torta del Casar, que se celebra en el municipio cacereño desde hace más de tres décadas con el objetivo de dar a conocer el queso amparado, emblema del pueblo y de la provincia, así como la cultura que le rodea con acciones como catas, concursos y rutas.

Así ha sido el acto inaugural de la Feria del Queso de Casar de Cáceres /

Por su parte, la alcaldesa de Casar de Cáceres, Marta Jordán, señaló que «en la primera edición asistieron a la feria apenas nueve queserías, todas ellas pertenecientes a la Asociación Ruta Europea del Queso, y ahora están presentes 26, y muchas otras solicitan incorporarse. Es un éxito que nos enorgullece enormemente».

Además, la feria acoge una perspectiva cada vez más internacional, pues recibió por primera vez la visita de una personalidad muy destacada, como fue la del embajador de Japón, Takahiro Nakamae, lo cual da idea del crecimiento y dimensión del evento.

El embajador del Japón, Takahiro Nakamae, en la IX Feria Europea del Queso de Casar de Cáceres. / CARLOS GIL

IX edición

En su novena edición, la Feria Europea del Queso de Casar de Cáceres reunió en la localidad a la veintena de expositores del 10 al 12 de octubre. Se encargaron de ofrecer a los asistentes degustaciones de más de 100 tipos diferentes quesos de oveja, cabra y vaca, la mayoría de ellos elaborados con leche cruda, la forma más tradicional de elaboración, acompañados de una propuesta de vinos, cavas y cervezas.

Con ello, la feria se ha convertido en uno de los eventos de referencia del sector quesero y la gran cita del otoño para los amantes de este producto, lo que le ha llevado a alzarse con uno de los galardones de la IX edición de los premios que organiza el proyecto gastronómico QdeQuesos tras la deliberación de un jurado de expertos.

IX Feria Europea del Queso de Casar de Cáceres. / E.P

Este año, el panel ha estado integrado por profesionales de la industria agroalimentaria, gastronómica, y de la distribución, así como representantes institucionales, medios de comunicación y miembros de QdeQuesos. El acto de entrega de los premios tendrá lugar el próximo 20 de enero en las instalaciones de Madrid Hospitality School (Escuela de Hostelería y Turismo) de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, entidad colaboradora de los galardones.

Denominación de Origen

Los quesos D.O.P. Torta del Casar se elaboran únicamente en las queserías inscritas en los registros del Consejo Regulador, que día a día trabaja para garantizar el origen y la calidad de esta, controlando la pureza del proceso de elaboración para la plena seguridad y confianza de los consumidores.

La Denominación de Origen Protegida ampara este queso de antigua tradición y cualidades singulares y diferenciadoras. Por eso, cuando se quiera disfrutar de un auténtico queso D.O.P. Torta del Casar, hay que buscar su exclusiva etiqueta de control en la que se une el logotipo del Consejo Regulador al de la Unión Europea, única garantía de que la elección realizada y el reconocimiento internacional.