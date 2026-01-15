Cultura
La arroyana Lara García Portillo, ganadora del concurso regional 'Lecturas con Sabor a Navidad'
La Biblioteca Municipal de Arroyo de la Luz fue escenario de la entrega del premio otorgado a la niña, en la categoría infantil, por su vídeo sobre el cuento 'El Regalo Invisible'
La Biblioteca Municipal de Arroyo de la Luz acogió en la tarde de este martes la entrega del premio del concurso regional 'Lecturas con Sabor a Navidad', en la categoría infantil, organizado por el Plan de Fomento de la Lectura en Extremadura.
Tal y como anuncia el Ayuntamiento de la localidad, el premio recayó en la arroyana Lara García Portillo, quien realizó un «magnífico trabajo» a través de un vídeo basado en el cuento titulado 'El Regalo Invisible'. El galardón fue entregado por Myriam Navas, coordinadora del Plan de Fomento, y contó con la interpretación del cuento por parte de Lara junto a sus compañeras de colegio.
Exposición
El acto, presentado por la bibliotecaria Esther Cordero, contó con la asistencia de las concejalas Mercedes Pérez, Mariluz Castaño y Mariluz Parra. Asimismo, se inauguró la exposición de 'Bookface' del Plan, en la que participan los trabajos de tres arroyanas: María Ángeles Jesús López y Ainhoa Ignacio Oroz, con 'El Río de las Primeras Veces', y María Luz Hisado Padilla, con 'La Condesa Maldita'.
La exposición podrá visitarse en la Biblioteca Municipal hasta mediados de febrero.
