Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Peticiones de VoxManuel EspadaMicrovehículosPantanosSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Cultura

La arroyana Lara García Portillo, ganadora del concurso regional 'Lecturas con Sabor a Navidad'

La Biblioteca Municipal de Arroyo de la Luz fue escenario de la entrega del premio otorgado a la niña, en la categoría infantil, por su vídeo sobre el cuento 'El Regalo Invisible'

Lara García recibe el premio de manos de Myriam Navas.

Lara García recibe el premio de manos de Myriam Navas. / Loli Higuero

Pablo Parra

Cáceres

La Biblioteca Municipal de Arroyo de la Luz acogió en la tarde de este martes la entrega del premio del concurso regional 'Lecturas con Sabor a Navidad', en la categoría infantil, organizado por el Plan de Fomento de la Lectura en Extremadura.

Tal y como anuncia el Ayuntamiento de la localidad, el premio recayó en la arroyana Lara García Portillo, quien realizó un «magnífico trabajo» a través de un vídeo basado en el cuento titulado 'El Regalo Invisible'. El galardón fue entregado por Myriam Navas, coordinadora del Plan de Fomento, y contó con la interpretación del cuento por parte de Lara junto a sus compañeras de colegio.

Exposición

El acto, presentado por la bibliotecaria Esther Cordero, contó con la asistencia de las concejalas Mercedes Pérez, Mariluz Castaño y Mariluz Parra. Asimismo, se inauguró la exposición de 'Bookface' del Plan, en la que participan los trabajos de tres arroyanas: María Ángeles Jesús López y Ainhoa Ignacio Oroz, con 'El Río de las Primeras Veces', y María Luz Hisado Padilla, con 'La Condesa Maldita'.

Noticias relacionadas y más

La exposición podrá visitarse en la Biblioteca Municipal hasta mediados de febrero.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ceclavín se queda en shock ante la muerte de su vecino: un brasero de picón se maneja como causa
  2. Susi, el técnico de ambulancias fuera de servicio que ayudó en el trágico accidente del cruce de la carretera de Cedillo: 'Era mi obligación parar
  3. La suerte reparte 300.000 euros en Trujillo y Huertas de Ánimas con un tercer premio de Lotería
  4. Un hombre de 39 años fallece en un accidente de tráfico en Jerte
  5. Un hombre de 64 años, herido de un disparo durante una cacería en Casas de Millán
  6. Golpe a los traficantes de droga de La Vera: registros en viviendas, tres detenidos, armas incautadas y miles de euros intervenidos
  7. La Vera a través del tiempo: más de 200 fotografías de época pasan a formar parte del patrimonio documental de Cáceres
  8. El vuelco de un camión deja una herida grave y corta un carril en la A-5 cerca de Trujillo

La Diputación de Cáceres ofrece cursos online gratuitos en el sector industrial y tecnológico

La Diputación de Cáceres ofrece cursos online gratuitos en el sector industrial y tecnológico

Valencia de Alcántara reivindica la figura de José María Valverde en el centenario de su nacimiento con actos culturales

Valencia de Alcántara reivindica la figura de José María Valverde en el centenario de su nacimiento con actos culturales

La Diputación de Cáceres destinará 500.000 euros a mejorar la accesibilidad en ayuntamientos y espacios públicos

La Diputación de Cáceres destinará 500.000 euros a mejorar la accesibilidad en ayuntamientos y espacios públicos

La arroyana Lara García Portillo, ganadora del concurso regional 'Lecturas con Sabor a Navidad'

La arroyana Lara García Portillo, ganadora del concurso regional 'Lecturas con Sabor a Navidad'

El Cerezo en Flor vuelve al Valle del Jerte: actividades deportivas y culturales se unirán al espectáculo natural

La Torta del Casar gana el Premio QdeQuesos 2025 por su novena edición de la Feria Europea de la localidad

La Torta del Casar gana el Premio QdeQuesos 2025 por su novena edición de la Feria Europea de la localidad

Un teatro accesible en el antiguo corral de comedias: el proyecto "mágico" de Almoharín para impulsar la cultura en el mundo rural

Un teatro accesible en el antiguo corral de comedias: el proyecto "mágico" de Almoharín para impulsar la cultura en el mundo rural

Muere a los 74 años en Madrid Guillermo Gortázar, escritor, historiador y exdiputado del PP: su paso por Trujillo

Muere a los 74 años en Madrid Guillermo Gortázar, escritor, historiador y exdiputado del PP: su paso por Trujillo
Tracking Pixel Contents