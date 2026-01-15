La arroyana Lara García Portillo, ganadora del concurso regional 'Lecturas con Sabor a Navidad'

La Biblioteca Municipal de Arroyo de la Luz acogió en la tarde de este martes la entrega del premio del concurso regional 'Lecturas con Sabor a Navidad', en la categoría infantil, organizado por el Plan de Fomento de la Lectura en Extremadura.

Tal y como anuncia el Ayuntamiento de la localidad, el premio recayó en la arroyana Lara García Portillo, quien realizó un «magnífico trabajo» a través de un vídeo basado en el cuento titulado 'El Regalo Invisible'. El galardón fue entregado por Myriam Navas, coordinadora del Plan de Fomento, y contó con la interpretación del cuento por parte de Lara junto a sus compañeras de colegio.

Exposición

El acto, presentado por la bibliotecaria Esther Cordero, contó con la asistencia de las concejalas Mercedes Pérez, Mariluz Castaño y Mariluz Parra. Asimismo, se inauguró la exposición de 'Bookface' del Plan, en la que participan los trabajos de tres arroyanas: María Ángeles Jesús López y Ainhoa Ignacio Oroz, con 'El Río de las Primeras Veces', y María Luz Hisado Padilla, con 'La Condesa Maldita'.

La exposición podrá visitarse en la Biblioteca Municipal hasta mediados de febrero.