Arroyo de la Luz instala placas solares en edificios públicos para avanzar en la eficiencia energética municipal

El Plan de Eficiencia Energética Municipal de Arroyo de la Luz continúa avanzando con la instalación de placas solares fotovoltaicas en diversos edificios públicos de la localidad, reforzando así su compromiso con la sostenibilidad y la transición energética.

Las actuaciones se han llevado a cabo en la Estación de Tratamiento de Aguas Potables (ETAP), la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), el Pabellón Municipal y la Residencia de Mayores. Gracias a estas instalaciones, que se suman a las del Centro de Interpretación, el municipio aumenta su autosuficiencia energética, reduce el consumo de energía no renovable y logra un ahorro económico significativo, contribuyendo al mismo tiempo a la generación de energía limpia y renovable.

Estación de Aguas Residuales de Arroyo de la Luz. / UNIDAD LOCAL DE SEGURIDAD AÉREA DE ARROYO DE LA LUZ

El alcalde de Arroyo de la Luz, Carlos Caro, ha destacado que “este proyecto supone un paso firme hacia un modelo de municipio más sostenible y responsable con el medio ambiente. Apostar por las energías renovables en nuestros edificios públicos no solo reduce costes energéticos, sino que también es una inversión de futuro para nuestros vecinos y vecinas”.

DETAP de Arroyo de la Luz. / UNIDAD LOCAL DE SEGURIDAD AÉREA DE ARROYO DE LA LUZ

El proyecto ha contado con un presupuesto total de 276.000 euros, financiados a través de los fondos europeos Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, junto con aportaciones de fondos propios del Ayuntamiento de Arroyo de la Luz.

Pabellón Municipal de Arroyo de la Luz. / UNIDAD LOCAL DE SEGURIDAD AÉREA DE ARROYO DE LA LUZ

Con esta iniciativa, el ayuntamiento reafirma su apuesta por un desarrollo sostenible y alineado con los objetivos europeos de reducción de emisiones y transición hacia energías limpias.