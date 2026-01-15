Somos Cáceres exige al Ayuntamiento de Trujillo dotar de mobiliario la Residencia de Mayores de Huertas de Ánimas para su apertura

Somos Cáceres sigue en su línea de exigir y solicitar políticas al gobierno del Partido Popular en Trujillo. A pesar de no contar con representación en el consitorio de la ciudad, la recién creada agrupación local que lidera el concejal Juan Manuel Mariscal, exige al Ayuntamiento que actúe “de manera urgente” para dotar de mobiliario a la Residencia de Mayores de Huertas de Ánimas y permitir, de una vez por todas, la apertura y el uso de estas instalaciones.

Desde la formación municipalista también se solicita la rehabilitación del local del centro de día situado en la zona urbana de Huertas de Ánimas, con el objetivo de que pueda ser utilizado por los vecinos del núcleo poblacional. En este sentido, Somos Cáceres considera que la situación “no puede esperar más” y urge a agilizar las partidas presupuestarias necesarias para poner ambos centros en funcionamiento.

La agrupación ha sido especialmente crítica con la gestión de la alcaldesa Inés Rubio y del ejecutivo municipal, a quienes acusa de tener “abandonada” la zona urbana de Huertas de Ánimas. Según señalan, en una nota de prensa enviada este jueves a los medios, el gobierno local “no se preocupa absolutamente de nada” y es “incapaz de ofrecer alternativas y soluciones” a los problemas que afectan a los vecinos.

En el comunicado, Somos Cáceres afirma que, a día de hoy, la gestión municipal se caracteriza por “el caos, el descontrol, la incapacidad y la ausencia de un modelo de localidad” para Trujillo, y reitera la necesidad de adoptar medidas inmediatas para mejorar los servicios públicos en Huertas de Ánimas.