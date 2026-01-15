El cupón de la ONCE anima a divertirse con la Fiesta de Jarramplas, en Piornal

La Fiesta de Jarramplas es el motivo del cupón de la ONCE del martes, 20 de enero. Cinco millones de cupones difundirán esta tradición de la localidad cacereña de Piornal.

Fernando Iglesias, delegado de la ONCE, y Javier Prieto, alcalde de Piornal, han presentado este cupón en la Casa de la Cultura de la localidad, donde se encuentra el Museo de Jarramplas.

La fiesta de Jarramplas se celebra en la localidad de Piornal, los días 19 y 20 de enero. Una persona se disfraza de Jarramplas, una especie de demonio ataviado con un traje lleno de cintas de colores. Mientras recorre las calles, es recibido por los vecinos y visitantes por una lluvia de nabos.

Su origen no está documentado, aunque dice la leyenda que Jarramplas era un ladrón de ganado. Los vecinos del pueblo, hartos de sus robos, decidieron castigarle lanzándole verduras.

El día 19 sale, junto al mayordomo, a visitar algunas casas para recoger alimentos para la comida del día 20. Sobre las 12.00 horas hace su primera salida, con su máscara y su tamboril. Es recibido con lanzamiento de nabos. Por la tarde se repite la escena.

El 20 de enero, tras la procesión en honor de San Sebastián, se sortean las Andas para entrar al Santo en la iglesia. Tras la misa, Jarramplas se prepara para salir y realizar su recorrido, tocando el tambor y recibiendo el impacto de lo nabos, algo que dura lo que aguante El Jarramplas. Por la tarde, tras otra salida, se esconde en casa del mayordomo de la fiesta.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.