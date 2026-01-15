Inclusión
La Diputación de Cáceres destinará 500.000 euros a mejorar la accesibilidad en ayuntamientos y espacios públicos
Sheila Martín, diputada de Políticas Sociales, se reunió con las Oficinas de Accesibilidad Universal de Extremadura para analizar cómo ayudar a los municipios en accesibilidad física, cognitiva y sensorial
La diputada de Políticas Sociales de la Diputación de Cáceres, Sheila Martín, ha mantenido este miércoles un encuentro con representantes de las tres Oficinas de Accesibilidad Universal de Extremadura (OTAEX, OAS y OACEX), que trabajan de manera conjunta en los ámbitos de la accesibilidad física, cognitiva y sensorial. Durante la reunión se analizó la nueva línea de subvenciones que la institución provincial pondrá en marcha para ayudar a las entidades locales a dotar a ayuntamientos y espacios públicos de los recursos necesarios para garantizar una accesibilidad efectiva.
La convocatoria contará con una dotación total de 500.000 euros, que se asignarán en función de las necesidades planteadas por los municipios. Estas se concretarán con el asesoramiento de las tres oficinas técnicas, que serán las encargadas de validar los elementos que los ayuntamientos podrán solicitar.
«Es necesario seguir avanzando en este sentido, tomar conciencia, desde los distintos municipios, que no hablamos solo de la accesibilidad física, sino también de la sensorial y de la cognitiva», señaló la diputada.
Asimismo, destacó el valor de colaborar estrechamente con las oficinas técnicas especializadas para definir las bases de esta nueva financiación, es decir, «trabajar con los que más saben para diseñar las directrices de esta nueva línea de financiación que ponemos a disposición de los ayuntamientos para seguir avanzando en esta materia, para continuar trabajando por la igualdad de oportunidades de todas las personas».
