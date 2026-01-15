La Diputación de Cáceres ofrece cursos online gratuitos en el sector industrial y tecnológico

La Diputación de Cáceres, a través de su Agencia de Empleo, pone en marcha un plan estratégico de formación profesional dirigido a capacitar a la población activa ante los principales desafíos industriales y tecnológicos de la provincia.

La programación formativa está orientada a dar respuesta a las necesidades reales del tejido empresarial, con especial atención a áreas estratégicas vinculadas a la nueva industria 4.0, como la automatización y la robotización industrial, el mantenimiento electromecánico, el manejo de maquinaria herramienta y otras competencias técnicas actualmente demandadas.

100% online

Los cursos se imparten de forma gratuita y en modalidad 100% online, lo que permite una formación flexible y adaptable al ritmo de cada participante. Además, quienes completen al menos 200 horas de formación obtendrán un diploma acreditativo de participación y aprovechamiento, válido para procesos de acreditación de competencias profesionales adquiridas por vías no formales o mediante la experiencia laboral.

El plazo de inscripción ya está abierto y puede formalizarse a través de la página web agenciaempleo.dip-caceres.es.

Con esta iniciativa, la Diputación Provincial de Cáceres refuerza su apuesta por un modelo productivo basado en la digitalización y el desarrollo de la industria 4.0, con el objetivo de impulsar un tejido empresarial más competitivo y con mayor valor añadido en la provincia.